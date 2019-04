Hans Bergel liest am 26. April in der Stuttgarter Vortragsreihe

„Das Feuer oder Die Entrückten“ – Leseabend mit Hans Bergel im Rahmen der Stuttgarter Vortragsreihe am Freitag, dem 26. April, 19.00 Uhr, im Haus der Heimat, Schloss­straße 92, in Stuttgart.

Hans Bergel bei einer Lesung im Münchner Haus des Deutschen Ostens im Februar 2019. Foto: Konrad Klein

Der Altmeister siebenbürgischer Literatur kommt nach Stuttgart. Hans Bergel liest zum einen aus der Erzählung „Das Feuer oder Die Entrückten“ – ein Kapitel des Romans „Finale“, an dem der Schriftsteller zurzeit arbeitet. „Finale“ ist der dritte Band einer Romantrilogie, zu der bereits die Bände „Wenn die Adler kommen“ und „Die Wiederkehr der Wölfe“ gehören – beide sind in zurückliegenden Jahren in mehrfachen Auflagen erschienen. Am Beispiel einer aus Siebenbürgen stammenden Familie erzählt der Autor die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert. Der zweite Teil des Leseabends ist den 2014 erschienenen „Europäischen Impressionen. Reisebeobachtungen zwischen Klausenburg und Rom“ gewidmet. Die ­Lesung ist Teil der „Stuttgarter Vortragsreihe“, die von der Landesgruppe Baden-Württemberg angeboten wird.Hans Bergel, der 1925 in Rosenau geboren wurde und in Kronstadt lebte, emigrierte 1968 nach Deutschland. Er ist nicht nur ein großer Erzähler und – wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb – „brillanter Sprachbeherrscher“, sondern arbeitete auch journalistisch, unter anderem als Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung in München.Der Schriftsteller lebt heute in Gröbenzell, Oberbayern, und Costermano, Veneto (Italien). Mehr Informationen auf Bergels offizieller Webseite unter www.hans-bergel.de