Reinhardt Schuster stellt in Bonn aus

Der siebenbürgische Künstler Reinhardt Schuster stellt vom 22. Juni bis 14. Juli „Malerei und Zeichnungen“ in seinem neuen Heimatort Bad Godesberg in Bonn aus. Geöffnet ist die Ausstellung von Mittwoch bis Sonntag, 14.00 bis 18.00 Uhr, im Haus der Redoute der Stadt Bonn, Kurfürstenallee 1 a (zu erreichen mit den U-Bahn-Linien 16 und 63, Haltestelle Stadthalle).

Reinhardt Schuster, 11.9.2001, Öl auf Leinwand, 120 x 80 cm

Bei der Ausstellungseröffnung am 21. Juni, sprach der stellvertretende Bezirksbürgermeister Michael Rosenbaum ein Grußwort, der Publizist Georg Aescht führte in Reinhardt Schusters Werk ein.Franz Heinz schreibt über den Künstler, der am 1. September 1936 in Brenndorf geboren wurde: „Ratio und Poesie liegen in Schusters Kunst dicht nebeneinander und vielleicht offenbart sie sich am ehesten in dieser gegenseitigen Durchdringung von Maß und Vision. Es ist nicht immer eindeutig zu bestimmen, ob er dabei von einer formalen oder inhaltlichen Überlegung ausgeht. Das macht den Umgang mit seinem Werk ebenso reizvoll wie schwierig. Eins überlappt das andere, nicht nur in der Bildgestaltung, sondern bereits in der Bildidee. Die Zeichnungen, hauptsächlich aus flächenbezogenen Linien bestehend, ohne räumliche Illusion, demonstrieren deren vielfältige Möglichkeiten, Inhaltliches auszudrücken.“