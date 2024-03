15. März 2024

Reinhardt Schuster präsentiert sein Werk in zwei Ausstellungen und im Internet

Der 87-jährige Maler Reinhardt Schuster, der in Bonn lebt, ist gleich mit zwei Ausstellungen nahe seines Wohnortes präsent. In der Gemeinschaftsausstellung „Piccolo 2024“ war er vom 14. Januar bis zum 18. Februar mit fünf originellen Zeichnungen in der Städtischen Galerie im Kunsthaus Troisdorf vertreten. Werke des Künstlers aus all seinen Schaffensperioden zum Thema Wachstum und blühende Natur sind nun in der Einzelausstellung „Floralia“ vom 22. März bis 26. April in der HWL-Galerie + Edition, Düsselthaler Straße 8, in Düsseldorf zu sehen.

Reinhardt Schuster: o.T., 1981, Kohlezeichnung, 24 x 18 cm Die Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag, dem 22. März, zwischen 19.00 und 22.00 Uhr, in der HWL-Galerie (Internet:



Reinhardt Schuster wurde 1936 in Brenndorf geboren. 1952 erhielt er in Kronstadt ersten Zeichenunterricht bei Hans Mattis-Teutsch, besuchte von 1953-1957 das Kunstlyzeum und von 1958-1964 die Kunstakademie in Bukarest. Dort lebte und arbeitete der Künstler bis zu seiner Ausreise 1983 in die Bundesrepublik Deutschland. In Bukarest hatte Reinhardt Schuster bereits unterrichtet, in Düsseldorf leitete er von 1985 bis 2004 den Kurs Malerei am LernortStudio. Er nahm an zahlreichen Gruppenausstellungen teil und hatte Einzelausstellungen in Bukarest, Kronstadt, Hermannstadt, Temeswar, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt a.M., München, Bonn, Rom, London, Tokio und Bern. Heute hat der Künstler seinen Wohnsitz in Bonn und ist weiterhin künstlerisch aktiv.



Reinhardt Schuster: "Biotop", Öl auf Leinwand, 100 x 80 cm Neuerdings präsentiert Reinhardt Schuster seine Werke auch auf einer eigenen Internetseite unter https://www.reinhardt-schuster.info

