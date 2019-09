Biographien bedeutender Siebenbürger Sachsen auf www.aksl.de

Kasse und Finanzen des AKSL in Ordnung – alle zufrieden, von links nach rechts: Jürgen Binder, Michaela Adam, Ulrich A. Wien und Doris Falke-Binder. Foto: Ingrid Schiel

Die Personen werden in kurzen Biographien mit Literaturhinweisen unter https://aksl.de/startseite/ personenlexikon/ vorgestellt. 14 Beiträge wurden kürzlich online gestellt, weitere sollen in den nächsten Monaten folgen. Zu lesen sind bereits die Biographien des Humanisten und Reformators Johannes Honterus, der Bischöfe und Kirchenpolitiker Georg Daniel Teutsch, Friedrich Müller-Langenthal, Viktor Glondys, der Naturwissenschaftler Paulus Kyr, Thomas Jordanus, Michael Gottlieb Neustädter, der Künstlerinnen Margarete Depner, Trude Schullerus, Betty Schuller sowie von Carl Wolff, Adolf Schullerus, Hermann A. Hienz und Paul Philippi. Als Autoren der Biographien zeichnen Ulrich A. Wien, Harald Roth, Gerald Volkmer, Robert Offner, Gudrun Ittu u.a.Am 19. Juli fand die jährliche Kassenprüfung des AKSL in Gundelsheim am Neckar statt. Die beiden Kassenprüfer Doris Falke-Binder und Jürgen Binder prüften die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben. Bei Nachfragen und beim abschließenden Gespräch standen die Verwaltungsmitarbeiterin Michaela Adam, die Geschäftsführerin Dr. Ingrid Schiel und der Vorsitzende Dr. Ulrich A. Wien zur Verfügung. Anregungen zur Verbesserung wurden gegeben und besprochen. Die Kassenprüfer bescheinigten, dass alles in Ordnung befunden wurde. Wien dankte den Prüfern und den Mitarbeiterinnen in Gundelsheim für das erfreuliche Ergebnis.

S. B.