Neuer Dorfschreiber in Katzendorf

Zum 6. Mal wird der Literaturpreis „Dorschreiber von Katzendorf“ verliehen; in diesem Jahr am 5. Oktober im dortigen Pfarrhaus an den Schriftsteller und Regisseur Thomas Perle.

Thomas Perle. Foto: Julia Grevenkamp

Ein halbes Jahr lang darf er in der Dichterklause von Katzendorf wohnen und „sein Preisgeld als tägliches Brot hinnehmen“, wie es in der Einladung von Preisstifter Frieder Schuller, selbst ein begnadeter Wortakrobat, heißt. „Er kann und soll sich umsehen, in die Sprache der Dorfbewohner hineinhören, sich wundern, mitreden, um einen Dichterbeitrag zum gegenwärtigen Transsilvanienbild hinzuzufügen.“ Eingebettet ist die Vergabe des Dorfschreiberpreises in ein dreitägigesKulturprogramm, das „Begegnungen rumänisch, ungarisch und deutsch mit Dichtern, Musikern, Malern, Bauern, Roma und Neugierigen“ bietet.Thomas Perle kam 1987 in Oberwischau zur Welt und 1991 nach Deutschland, er wuchs in Nürnberg auf. Nach dem Abitur und einem Volontariat am Staatstheater Nürnberg studierte er Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien. Er wurde mit mehreren deutschen und österreichischen Literaturpreisen und -stipendien ausgezeichnet; 2018 erschien sein Prosaband „wir gingen weil alle gingen“ in der edition exil. Im selben Jahr war er Rottweiler Stadtschreiber und erhielt für sein neuestes Theaterstück „karpatenflecken“ das Wiener Dramatik Stipendium, mit dem er auch den Retzhofer Dramapreis 2019 gewann. Im Juni 2020 wird das Stück am Wiener Burgtheater uraufgeführt.