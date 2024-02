Pomona Zipser stellt in Hamburg aus

Der 8. SALON ist ein gemeinnütziger Verein, der seine Räume in Hamburg-St. Pauli in der Trommelstraße 7 hat und dort seit 2010 ein dichtes Programm mit rund zehn größeren und fünf kleineren Ausstellungen pro Jahr organisiert. Dort ist vom 18. Februar bis 9. März die Ausstellung „Möbel für Persönlichkeiten: Praktisches von Pomona Zipser“ der siebenbürgischen Künstlerin Pomona Zipser zu sehen.

Pomona Zipser: Lehnender Diener, 2014, 117 x 46 x 53 cm, Holz, Metall, Leder, Gummi, Pappe, Schnur. Foto: H. Stegmüller

Diefindet amum 18.00 Uhr statt. Pomona Zipser erläutert dabei einige ihrer Werke. Öffnungszeiten der Ausstellung: Donnerstag bis Samstag von 15.00 bis 18.00 Uhr und nach Vereinbarung. Zu Zipsers Werkschau heißt es auf der Webseite http://8salon.net/ : „Das Interesse für eine künstlerische Vermessung des Raumes ist Pomona Zipser ein besonders wichtiges Anliegen. Und dabei geht es nicht um Ausgeglichenheit, sondern im Gegenteil. Die große Spannung, die zwischen den einzelnen kompositorischen Teilen entsteht, wird oft bis ins letzte ausgereizt. Pomona Zipser ist in gewisser Weise Upcycler von Zivilisationsschrott und somit Vorreiter für Strategien, die in Zukunft unser alltägliches Leben hoffentlich noch stärker prägen werden. Wir finden bei ihr die tatsächlichen Reste unserer Wegwerfgesellschaft in elegante Plastiken verwandelt.“ (Selima Niggl, 2019)