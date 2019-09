Spiegelungen 1/2019 erschienen

Heft 1/2019 der Spiegelungen ist erschienen. „Freiraum und Eigen-Sinn“ lautet der Titel der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS).

In den kommunistischen Regimen Zentral- und Südosteuropas ließen sich trotz repressiver Maßnahmen von Seiten der Staatsführung gewisse Freiräume schaffen. Auf unterschiedliche Art und Weise ist es Menschen gelungen, der staatlichen Zensur zu entgehen, um sich im (kleinen) Kollektiv oder individuell „eigen-sinnig“ zu äußern. Die wissenschaftlichen Beiträge des Themenschwerpunkts behandeln u.a. die Kurzprosa rumäniendeutscher Autorinnen und Autoren, transnationale kirchliche Kontakte, Familienbesuche in Ungarn über den Eisernen Vorhang hinweg und die Pflege einer positiven Erinnerungskultur an Kaiser Franz Joseph. Der Literaturteil umfasst Prosatexte von Felicitas Hoppe, Cornelius Scherg, Frieder Schuller und Hellmut Seiler sowie Lyrik von Franz Hodjak, Nora Iuga, Hellmut Seiler und Richard Wagner. Illustrationen von Astrid Hodjak begleiten die Texte.Die zweimal jährlich erscheinende Zeitschrift Spiegelungen (herausgegeben von Florian Kührer-Wielach) fördert mit wissenschaftlichen und literarischen Beiträgen sowie Informationen aus der Forschungsregion den grenzüberschreitenden Dialog über Kultur, Geschichte, Literatur und Kunst der Deutschen in und aus Ostmittel- und Südosteuropa. Jede Ausgabe stellt eine Region, ein Ereignis oder einen Prozess, eine Forschungsrichtung oder -methode, eine literarische Gattung oder Epoche vor. Zudem beinhaltet das Magazin Buchbesprechungen, Berichte und Aktuelles aus dem IKGS. Heft 1/2019 der Spiegelungen (260 Seiten, zahlreiche Abbildungen) und frühere Hefte können zum Preis von jeweils 17 Euro zzgl. Porto- und Versandkosten bestellt werden beim Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, Telefon: (0941) 92022-0, E-Mail: verlag[ät]pustet.de.