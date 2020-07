Das Online-Programm der Kulturwoche Haferland 2020

Luftbildaufnahme der Kirchenburg und der Begegnungsstätte „Casa Kraus“ in Deutsch-Kreuz, zentrale Veranstaltungsorte der bisherigen Ausgaben der Kulturwoche Haferland. Foto: Călin Stan

Freitag, den 31. Juli 2020

Samstag, den 1. August 2020

Sonntag, den 2. August 2020

10.00 Uhr: Programmübersicht vom 31. Juli 2020 (Posting)12.40 Uhr: Transferoviar Grup - Werbeclip12.45 Uhr: Arkeden (Übersicht in Wort und Bild)15.00 Uhr: Ankündigung des Kochrezepts Apfelsuppe15.05 Uhr: Carpatica Kids – Werbeclip15.10 Uhr: Kochrezept Apfelsuppe – Video15.15 Uhr: Aqua Carpatica – Werbeclip15.20 Uhr: Klosdorf – Förderungsvideo16.50 Uhr: Keisd – Förderungvideo17.35 Uhr: MAN eTGE - Werbeclip17.45 Uhr: Programmankündigung des Konzerts mit Wind Orchestra (Posting)10.00 Uhr: Programmübersicht vom 1. August 2020 (Posting)11.15 Uhr: 10 Jahre M & V Schmidt-Stiftung (Übersicht in Text und Bild, Posting)11.20 Uhr: Automobile Bavaria - Werbeclip11.30 Uhr: Radeln (Übersicht in Text und Bild, Posting)11.40 Uhr: Tabaluga-Stiftung – Förderungsvideo (rumänisch)11.55 Uhr: Kinderprojekte der M &V Schmidt Stiftung (Übersicht in Text und Bild, Posting)12.30 Uhr: Chateau Valvis – Werbeclip12.40 Uhr: Ankündigung des Kochrezepts (Posting)12.45 Uhr: Kochrezept – Videoclip13.05 Uhr: Deutsch-Kreuz (Übersicht in Wort und Bild, Posting)14.00 Uhr: Ankündigung des Videoclips Kultur und Brauchtum (Posting)15.00 Uhr: Automobile Bavaria – Werbeclip15.05 Uhr: Via Transilvanica (Übersicht in Wort und Bild, Posting)15.10 Uhr: Kraus Haus in Deutsch-Kreuz (Förderungsvideo)15.20 Uhr: Meschendorf (Übersicht in Wort und Bild, Posting)16.30 Uhr: Ankündigung des Chorkonzerts aus Deutsch-Weißkirch (Posting)18.00 Uhr: Ankündigung der Buchpräsentation Ruxandra Hurezean (Posting)10.00 Uhr: Programmübersicht vom 2. August 2020 (Posting)11.05 Uhr: Kraus Haus in Deutsch-Kreuz (Übersicht in Wort und Bild, Posting)11.15 Uhr: Radeln (Förderungsvideo in rumänischer Sprache)11.20 Uhr: MAN TGE 4x4 - Werbeclip11.25 Uhr: Videobotschaft Gheorghe Hagi, legendärer rumänischer Fußballspieler, Eigentümer des Fußballclubs FC Viitorul Constanța und der Academia Gheorghe Hagi11.30 Uhr: Automobile Bavaria (Werbeclip)11.45 Uhr: Reps (Übersicht in Wort und Bild, Posting)12.00 Uhr: Ankündigung des Backrezepts Rhabarberkuchen (Posting)12.30 Uhr: Aqua Carpatica – Werbeclip12.45 Uhr: Chateau Valvis – Werbeclip13.00 Uhr: Hamruden (Übersicht in Wort und Bild, Posting)14.00 Uhr: M & V Schmidt Stiftung (Übersicht in Wort und Bild, Posting)15.00 Uhr: Ankündigung des Videos „Werte in der Zukunft“16.30 Uhr: Rompetrol – Werbeclip16.35 Uhr: Transferoviar Grup – Werbeclip16.40 Uhr: Bodendorf (Übersicht in Wort und Bild, Posting)17.00 Uhr: Ankündigung des Rückblicks „Kulturwoche Haferland seit 2012“ (Posting)