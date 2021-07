10. Juli 2021

Großschenker Mundartsendung

„Armes einst so stattliches Schenk mit deiner Kirchenburg so stolz so schön, Gott alles nur zum guten lenk!/ Wirst du ehrlos untergeh‘n? Im Herzen bleibst du uns erhalten, solange es in der Brust noch schlägt./ Gnädig mög‘ über dir der Himmel walten Treue Heimat, die du uns getragen und geprägt.“

Diese Zeilen aus dem Großschenker Buch erinnern an eine schöne Zeit, in der die Nachbarschaften noch intakt waren und man nur über die Straße laufen musste bis zum Nachbarn.



Heute, über 30 Jahre nach der Auswanderung, im digitalen Zeitalter wollen wir unsere Mundart weiter pflegen und gestalten daher eine Mundartsendung, die am Sonntag, dem 11. Juli, um 12.00 Uhr auf



https://radio-siebenbuergen.de/ ausgestrahlt wird. Nach der Premiere stellen wir eine Video-Ton-Datei mit der Mundartsendung auf dem YouTube-Kanal von Radio Siebenbürgen unter https://www.youtube.com/RadioSiebenbuergen zum Nachhören zur Verfügung.

Helmuth Zink

