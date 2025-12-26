Kommentare zum Artikel

26. Dezember 2025

Evangelischer Kalender 2026 in hoher Druckqualität zum Herunterladen

Der Evangelische Wandkalender 2026 wurde in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 20 vom 16. Dezember 2025 – wie in den letzten Jahren – auf Zeitungspapier veröffentlicht. Als kleines Weihnachts- und Neujahrsgeschenk können alle Leser der Siebenbürgischen Zeitung Online den Kalender als pdf-Datei in hoher Auflösung herunterladen und ausdrucken (den Link finden Sie am Ende dieses Artikels). mehr...

Artikel wurde 1 mal kommentiert.

  • marzi

    1marzi schrieb am 27.12.2025, 15:37 Uhr:
    Danke

