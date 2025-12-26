



26. Dezember 2025

Evangelischer Kalender 2026 in hoher Druckqualität zum Herunterladen

Der Evangelische Wandkalender 2026 wurde in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 20 vom 16. Dezember 2025 – wie in den letzten Jahren – auf Zeitungspapier veröffentlicht. Als kleines Weihnachts- und Neujahrsgeschenk können alle Leser der Siebenbürgischen Zeitung Online den Kalender als pdf-Datei in hoher Auflösung herunterladen und ausdrucken (den Link finden Sie am Ende dieses Artikels).

Das Jahr 2026 steht für die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) unter dem Leitwort „Gemeinschaftsform der Zukunft – Gemeindeverband“. Die Heimatkirche zählt zurzeit 10.500 Seelen, ein Drittel davon sind in insgesamt neun Gemeindeverbänden organisiert. Bischof Reinhart Guib schreibt: „Hiermit nimmt die EKR zum einen die nach der Wende gewachsenen regionalen Gemeinschaften würdigend wahr. Zum anderen regt sie an, gemäß ihrem Strategiekonzept, ‚die Gründung von Gemeindeverbänden als in Zukunft lebensfähigen Gemeinden‘ mit allen Kräften und von allen Ebenen aus weiter zu betreiben. Denn Kirche hat Zukunft. Das unterstreicht auch das 20. Jubiläum, welches das Jugendwerk der EKR 2026 feiern wird.“



Der Wandkalender wird auch in diesem Jahr in grenzüberschreitender Zusammenarbeit von der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR), dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, dem Sozialwerk sowie der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD herausgegeben.



Der Wandkalender im Format 43 x 60 cm wurde von der Heimatkirche auf Hochglanzpapier gedruckt. Bezogen werden kann der Kalender auf Hochglanzpapier (wie die letzten vier Jahre) per Rechnung über den Online-Shop



Download:



Schlagwörter: Kalender, Kirche und Heimat, Wandkalender, EKR

