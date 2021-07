Digitales Schlossfest 2021 auf Schloss Horneck

Am 10. und 11. Juli hat das Schlossfest stattgefunden. Pandemiebedingt war es eine weitere digitale Veranstaltung des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“.

Die vielfältigen Beiträge des digitalen Schlossfestes 2021 haben viele Interessierte erreicht.

Auch wenn die persönliche Begegnung leider nicht möglich war, so konnte der Schlossverein doch ein breitgefächertes und interessantes Programm anbieten und über die digitalen Medien eine Vielzahl von Interessierten ansprechen. Die Beiträge reichen von Grußworten und einem Rückblick auf die Eröffnungsveranstaltung des Siebenbürgischen Kultur- und Begegnungszentrums 2020 über eine historische Schlossführung bis hin zu einer Führung mit wissenswerten Details zum Umbau des Schlosses. Auch werden die neuen Themenwände auf Schloss Horneck präsentiert und im Interview stellen sich großzügige Spender der Zimmereinrichtungen vor. Der Blumenstrauß der Kulturbeiträge ist bunt und reicht von Liedern in siebenbürgisch-sächsischer Mundart über zünftige Blasmusik und Tanz bis hin zu Klassik-Highlights aus dem barocken Festsaal. Die Beiträge können über folgende Links abgerufen werden:Homepage www.schloss-horneck.de Homepage des Verbandes: www. siebenbuerger.de Ein ausführlicher Bericht über das Schlossfest folgt in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung.

Jürgen Binder