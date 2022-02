Online-Tagung zur Politik in Ostmitteleuropa

Die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen lädt in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Freundeskreis Siebenbürgen e.V. zur Online-Tagung „Aktuelle politische Entwicklung in Ostmitteleuropa: Medien, Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte und -freiheiten: Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Polen, Moldau, Ungarn“ am Samstag, 19. Februar, von 9.00 bis 18.00 Uhr ein.

Der Heiligenhof in Bad Kissingen

Nach wie vor gilt das politische Interesse vorrangig den Entwicklungen im eigenen Land. Jedoch nimmt man als durchschnittlicher Zeitgenosse recht wenig an Entwicklungen in den Nachbarländern Deutschlands zur Kenntnis, wobei für die westlichen Nachbarländer noch erheblich mehr Interesse vorhanden ist, welches auch durch eine größere Medienpräsenz befriedigt wird. Je weiter östlich man nach Europa schaut, desto geringer werden unsere Kenntnisse und Interessen. Alles, was dort geschieht, betrifft aber auch die Entwicklungen in der Europäischen Union und darüber hinaus. Zeichnen sich gar unüberbrückbare Bruchlinien zwischen westlichen und östlichen EU-Mitgliedern ab? Welche Personen, welche politischen Parteien, welche politische Kulturen gibt es in unserer östlichen Nachbarschaft? Welche Probleme und welche Lösungsansätze gibt es dort? Wie ist es um die Anerkennung der Demokratie und westlicher Werte bestellt? Können die großen Herausforderungen in Europa und der Welt, etwa die notwendigen Maßnahmen zum Schutz des Klimas und der Umwelt, unter solchen Umständen überhaupt angegangen werden? Wird mit den Corona-Hilfsfonds das Notwendige und Sinnvolle getan? Ist es richtig, dass die Auszahlung von EU-Geldern an Kriterien wie Rechtsstaats- und Demokratieentwicklung geknüpft wird?Als Referenten haben wir gewinnen können: Werner Kremm (Journalist, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien): Länderbericht Rumänien; Dr. Björn Opfer-Klinger (Historiker, Redakteur für Bildungsmedien, Leipzig): Bulgarien; Dr. Lukas Novotny (Hochschullehrer, Politikwissenschaftler, Prag): Tschechien; Dr. Kai-Olaf Lang (Politikwissenschaftler, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin): Polen; Dr. Markus Bauer (Germanist und freier Publizist, Berlin): Moldau; Prof. Dr. Krisztían Ungváry (Historiker und Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für die Erforschung der ungarischen 1956-er Revolution, Budapest): Länderbericht Ungarn. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Gustav Binder. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet.Für die Teilnahme an diesem Seminar ist eine Anmeldung per E-Mail bis zum Vortag der Veranstaltung bis 15.00 Uhr an hoertler[ät]heiligenhof.de möglich. Am Vorabend der Veranstaltung erhalten Sie eine Einladungsmail von der E-Mail-Adresse webinar[ät]heiligenhof.de mit den Zugangsdaten zur Veranstaltung. Wenn Sie keine E-Mail von uns erhalten, schauen Sie bitte im SPAM-Ordner nach. Diese Adresse dient nur dem Versenden der Begrüßungsmail. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail.Für die Teilnahme an dieser Online-Tagung ist ein Endgerät (PC, Notebook, Tablet oder Smartphone) mit funktionsfähiger Webcam (Kamera) und Mikrofon oder idealerweise ein Headset sowie eine stabile Internetverbindung notwendig. Wenn Sie keine Webcam und kein Mikrofon haben, können Sie ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen. Die anderen Teilnehmer können Sie nicht sehen und Sie können keine Wortbeiträge geben. Alle können aber die Chatfunktion nutzen.Wir sind bereits 15 Minuten vor der Veranstaltung online und geben Ihnen somit die Möglichkeit zum Testen, ob das Einwählen über den Einladungslink bzw. Meeting-ID und Kennwort einwandfrei möglich ist. Beim Auftreten von technischen Problemen sind wir 15 Minuten vor Beginn unter der Telefonnummer: (0170) 7053360 zu erreichen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommt.