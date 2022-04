Kooperation ab 2022

Kulturwoche Haferland und Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen arbeiten ab 2022 als Partner zusammen.

Bei der Eröffnung der Kzlturwoche Haferland 2021 in Arkeden: Ilse Welther, Manfred Binder, Harry Lutsch, Werner Kloos, Caroline Fernolend, Michael Schmidt, Rainer Lehni, Iris Oberth, Ute Brenndörfer (v.l.n.r.) Foto: privat

Ein schönes Jubiläum wird in diesem Sommer in Siebenbürgen gefeiert: Die Kulturwoche Haferland findet vom 29. bis 31. Juli 2022 bereits in zehnter Auflage statt. Besonderen Grund zur Freude gibt in diesem Zusammenhang die folgende Ankündigung: Das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen unterstützt künftig als Kooperationspartner die Veranstaltungen für sächsische Kultur und Traditionen in Siebenbürgen der „M&V Schmidt Stiftung“.Geplant ist eine langfristige Zusammenarbeit, im Rahmen derer auch Kulturgruppen des Landesverbandes Bayern einen Beitrag zum Programm leisten werden. Dies bietet viel Gelegenheit zum Austausch, Kennenlernen und Freundschaftenknüpfen in anregender Atmosphäre und malerischer Landschaft.Im vergangenen Jahr hatte eine Delegation des Kulturwerks und des Landesverbandes Bayern an der Haferlandwoche teilgenommen ( diese Zeitung berichtete). Dabei teilte die Gruppe ihre Begeisterung über das ebenso vielseitige wie eindrucksvolle Programm mit den zahlreichen siebenbürgischen und internationalen Besuchern.Umso größer ist die Freude nun, ab diesem Jahr Teil dieser außergewöhnlichen und für die Region so wertvollen Veranstaltung zu sein. Zusammen mit ihren Partnern im In- und Ausland hat die „M&V Schmidt Stiftung“ ein prominentes Event etabliert, um Synergien zwischen lokalen Organisationen zu schaffen, das sächsische Kulturerbe und die Traditionen der Dörfer im Haferland sowie das touristische Potenzial der Region zu erhalten und zu fördern.

