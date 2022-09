6. September 2022

Frauentagung im Heiligenhof

Das Bundesfrauenreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und „Der Heiligenhof“ laden Sie herzlich vom 7.-9. Oktober zur Bundesfrauenreferentinnen-Tagung mit dem Titel „Starke Frauen in Ost und West – Vorbilder und Emanzipation“ nach Bad Kissingen ein.

Die Ziele des Frauenreferates sind vielfältig und haben sich im Laufe der Jahre an die Entwicklung unserer Gesellschaft angepasst und gewandelt. Die Erhaltung der siebenbürgischen Identität, Pflege und Bewahrung der Traditionen haben dabei hohe Priorität. Frauen sind in ihren Kreisgruppen Brückenbauer, daher ist ihre Mitarbeit essenziell und überlebenswichtig. Die Nachwuchsproblematik zieht sich wie ein roter Faden durch die verschiedenen Gruppen unseres Verbandes, so auch durch das Frauenreferat. In gemeinsamer Arbeit und anhand von interessanten Frauenbiografien und Referaten wollen wir uns austauschen, Neues erfahren und so im besten Falle für unsere gemeinsame Arbeit mitgestaltend werben.



Als Referentinnen konnten gewonnen werden: Beatrice Ungar, Chefredakteurin (Hermannstadt): „Journalistinnen in deutschen Medien in Siebenbürgen“; Anna Janesch, ehemalige Bundesfrauenreferentin (Drabenderhöhe): „Adele Zay – Eine siebenbürgische-sächsische Pädagogin und Frauenrechtlerin“; Edith Toth, Kirchenmusikerin (Mediasch): „Gaben fördern – Auf-Gaben wahrnehmen im Amt und Ehrenamt“; Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Universität Heidelberg in Gundelsheim: „,Für unsere Frauen‘. Aus der Geschichte des Frauenreferates des Verbandes der Siebenbürger Sachsen anhand der Biografie von Ingrid von Friedeburg-Bedeus“; Eva-Maria Piringer, Schauspielerin (München): „Frauengestalten aus ,Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen‘“; Katharina Martin-Virolainen, Journalistin (Eppingen): „;Die Stille bei Neu-Landau‘ (historischer Roman über das Schicksal der deutschen Minderheit aus dem Schwarzmeergebiet)“; Susanne Mai, Frauen- und Kulturreferentin (Regensburg): „Vereinbarkeit von Familie, Arbeit und Ehrenamt“; Birgit Hamrich, Dekanin (Hünstetten): „Gottes starke Töchter – ermutigende Frauen aus der Bibel als heutige Vorbilder“. Anmeldungen und Anfragen unter dem Stichwort: „Starke Frauen in Ost und West“ an: Gustav Binder, „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (09 71) 71 47 14, E-Mail: studienleiter[ät]heiligenhof.de, oder an Christa Wandschneider, Telefon: (089) 6 37 00 44, E-Mail: cwandschneider[ät]web.de. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und wünschen weiterhin eine schöne Sommerzeit. Christa Wandschneider Gustav Binder

Schlagwörter: Tagung, Frauen, Bundesfrauenreferat, Heiligenhof, Bad Kissingen

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.