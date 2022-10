7. Oktober 2022

Hoher Besuch auf Schloss Horneck

Vorausgegangen war ein Treffen in Stuttgart: Michael Konnerth, der Landesvorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg, und Helge Krempels, Vorsitzender des Vereins „Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V.“, waren am 14. September zu Gast im Generalkonsulat Rumäniens in der Landeshauptstadt. Dort trafen sie auf Menschen, die aus Rumänien stammen, nun in Baden-Württemberg leben und sich hier in diversen Vereinen engagieren. Neben Generalkonsul Dr. Radu-Dumitru Florea war auch Adriana Stănescu, die Botschafterin Rumäniens in Deutschland, vor Ort. Die Veranstaltung hatte generell informativen Charakter. Die Vereine berichteten über ihre Planungen und Probleme und erklärten, welche Art der Unterstützung sie sich seitens der Diplomaten wünschen.

Zwei hochranginge diplomatische Vertreter Rumäniens waren am 15. September zu Gast in Gundelsheim: Botschafterin Adriana Stănescu und Generalkonsul Dr. Radu-Dumitru Florea (l.) wurden von Helge Krempels (r.) und Michael Konnerth durch das Schloss Horneck geführt. Auf Anregung der Botschafterin folgte am nächsten Tag ein Besuch auf Schloss Horneck. Helge Krempels und Michael Konnerth führten die beiden Diplomaten durch das Gebäude und wiesen auf die historischen sowie baulichen Zusammenhänge hin. Von der Brücke des Schlosses aus ging es weiter ins Besucherzentrum und in die Räume des ausgebuchten Hotels, in dem gleichzeitig eine bekannte Firma aus Heilbronn tagte. Michel Pietralla, dessen Familie das Schlosshotel betreibt, stellte ein freistehendes Hotelzimmer zur Besichtigung zur Verfügung. Die Seminarräume wurden ebenso erkundet wie die im Schlosshotel angebrachten Themenwände. „Wir haben das Projekt ‚Siebenbürgen im Schlosshotel‘ vorgestellt und erklärt, warum alle Schlossbesucher zugleich Multiplikatoren für Siebenbürgen und Rumänien sind. Sie lenken über die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt Rumäniens, der in der allgemeinen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird“, erklärt Helge Krempels.



Anschließend führte Christian Rother die Gäste durch die Siebenbürgische Bibliothek und zeigte ihnen, welche Schätze diese bedeutende Einrichtung des Siebenbürgischen Instituts aufbewahrt. Zum Schluss ging es gemeinsam ins Siebenbürgische Museum, bevor die Gäste um die Mittagszeit nach Pforzheim weiterreisen mussten. „Frau Stănescu und Herr Florea waren beeindruckt von Schloss Horneck als wichtigem Zentrum für die kulturelle Identität der Siebenbürger Sachsen und dankbar für die Besichtigung. Sie wünschen sich, dass die siebenbürgischen Institutionen und Rumänien ihren Austausch vertiefen und ausweiten", berichtet der Vorsitzende des Schlossvereins. Mit Blick auf Temeswar als europäische Kulturhauptstadt 2023 regte die Botschafterin Rumäniens gemeinsame Ausstellungen zum Thema Trachten an. Im Mittelpunkt sollte dabei die Ie stehen, das zum Weltkulturerbe gehörende Trachtenhemd rumänischer Frauen. Heidrun Rau

Schlagwörter: Schloss Horneck, Gundelsheim, Besuch, Generalkonsul, Stanescu

