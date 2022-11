Schuld und Sühne – Verbrechen und Strafe: 16. Mitteleuropäische Nachwuchsgermanistentagung

In der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, findet von Sonntag, 27. November, bis Freitag, 2. Dezember, die 16. Mitteleuropäische Nachwuchsgermanistentagung für Studierende aus Ostmitteleuropa und Deutschland statt.

Der Tagungsort „Heiligenhof“ am ersten Abend der 15. Mitteleuropäischen Nachwuchsgermanistentagung 2021. © Kulturforum, Foto: Vera Schneider

Wer ein Verbrechen begeht, muss mit Strafe rechnen, wer Schuld auf sich lädt, sollte Sühne leisten. Das sind zwei grundlegende Regeln des menschlichen Zusammenlebens, die nicht erst seit „Schuld und Sühne“, dem 1866 erschienenen großen Roman von Fjodor Dostojewski, Gegenstand literarischer Betrachtung sind. Aber was ist, wenn Fehlverhalten ungesühnt bleibt? Oder wenn Menschen verurteilt werden, ohne schuldig geworden zu sein? In seiner ganzen Komplexität bietet das Thema der 16. Mitteleuropäischen Nachwuchsgermanistentagung zahlreiche Anknüpfungspunkte an wichtige Werke der deutschsprachigen Literatur – von Theodor Fontane über Rainer Maria Rilke und Kurt Tucholsky bis hin zu Günter Grass.Für die Fachvorträge konnten einschlägige Germanistinnen und Germanisten aus Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien und der Ukraine gewonnen werden. Darüber hinaus gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, studentische Arbeiten vorzustellen. Folgende Referierende haben ihre Teilnahme zugesagt (jeweils mit geplantem Vortragsthema):Wilderer und Förster – Verbrechen und Reue bei Theodor Fontane und Paul Keller;Von der Solidarität eines Schriftstellers in Zeiten des Kalten Krieges. Günter Grass´ Mission in Rumänien 1969;Der Prozess gegen fünf rumäniendeutsche Schriftsteller in Kronstadt 1959 – ein Fall kommunistischer Scheinjustiz;Tabubruch: Ursula Höntsch-Harendt über Flüchtlingskinder;Rilkes Gedicht „Karl XII. von Schweden reitet in der Ukraine“;Schuldige ohne Schuld. Aufarbeitung von traumatischen Erinnerungen in der ukrainischen Literatur: Hungersnot, Terror, Kriege;Kurt Tucholsky in Rumänien;Schuld und Erinnerung. Das historische und persönliche Trauma in der Literatur von Martin Pollack;„Ins Leere gesprochen“ – Gedichte von Alfred Margul-Sperber über die Bukowina und ihre Menschen;Mehrschriftlichkeit in Mittel- und Osteuropa: Schreiben im Spannungsfeld mehrerer Sprachen und Kulturen;Strafe ohne Schuld - Lebenswege der Autoren aus der BukowinaAußerdem wird der Literaturhistoriker, Autor und Publizistaus seinem neuen literarischen Werk „Unter dem Steinernen Meer“ lesen. Eine landeskundliche Busexkursion, der Besuch eines Kurkonzertes der Staatsbad-Philharmonie und eine Stadtführung durch das Weltkulturerbe Bad Kissingen runden das Programm der Tagung ab.Die Tagung beginnt am Sonntagabend mit dem Abendessen (18.00 Uhr) und endet am Freitagvormittag nach dem Frühstück. Es gelten ggf. die dann aktuellen Corona-Auflagen.Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an Studierende sowie an Doktorandinnen und Doktoranden. Die Kosten betragen für diesen Personenkreis 80 Euro inkl. Unterkunft und Verpflegung. Für alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ebenfalls herzlich eingeladen sind, betragen die Kosten 160 Euro plus neun Euro Kurtaxe und ggf. 50 Euro Einzelzimmerzuschlag. Teilnehmenden aus Ostmitteleuropa können – im Rahmen der vorhandenen Mittel und gegen Nachweis – Fahrtkostenzuschüsse gezahlt werden.Anfragen und Anmeldungen richten Sie bitte an Gustav Binder, Akademie Mitteleuropa, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 714 714, Fax: (0971) 714 747, info[ät]heiligenhof.de. Anmeldungen sind dort bis zum 20. November 2022 möglich und werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.Eine Veranstaltung der Akademie Mitteleuropa e.V. in Zusammenarbeit mit dem Haus des Deutschen Ostens in München und dem Deutschen Kulturforum östliches Europa, Tagungsleitung: Gustav Binder (Akademie Mitteleuropa) und Dr. Vera Schneider (Kulturforum)