"Fram, der Eisbär": Neue Übersetzung wird am 31. März in Heidelberg präsentiert

Kürzlich ist im Heidelberger WaRo-Verlag der rumänische Kinder- und Jugendbuchklassiker „Fram, der Eisbär“ von Cezar Petrescu in einer neuen Übersetzung erschienen. Es ist die Geschichte eines weißen Bären, der den größten Teil seines Lebens im Zirkus verbringt, wo er viele Jahre als Hauptattraktion gilt.

Dass Fram etwas Besonderes ist, erfährt der Leser gleich zu Beginn. Er hat keinen Tierbändiger, keine Peitsche und keine Zeichen nötig, um seine Nummer zu starten. Allein betritt er die Arena wie ein Mensch auf zwei Beinen, grüßt nach rechts und nach links, danach gibt er zu verstehen, dass er Ruhe wünscht, um sein Programm beginnen zu können. Seine Purzelbäume, sein Radschlagen rund um die Manege, seine Akrobatenstücke erregen Bewunderung und Heiterkeit. Die Kinder lieben ihn, weil er so drollig ist, sie freundlich über den Scheitel streichelt und Bonbons an sie verteilt, die Erwachsenen wegen seiner Beweglichkeit. Sie finden es staunenswert, wie ein so großes, schwerfälliges Tier aus den entfernten Eiswüsten über so viel Sanftmut und Weisheit verfügt. Eines Tages aber überwältigt ihn die Sehnsucht nach der Gegend seiner Kindheit und der Wunsch, ein Bär wie alle Bären zu sein, wild und frei. Dank eines ehemaligen Jägers, der den Zirkusdirektor überzeugt, Fram wegen seiner Verdienste zurück in die Arktis zu bringen, geht dieser Wunsch in Erfüllung. Dort, zwischen Eis, Wind, Schneesturm und Polarlicht, beginnt er ein neues Leben. Doch richtig Zugang findet er nicht. Im Zirkus hat er sich menschliche Eigenschaften wie Mitleid, Freude, Neugier und Gutmütigkeit angeeignet, die ihm in der Wildnis wenig nützen. Hin- und hergerissen zwischen der Natur und der menschlichen Kultur trifft er am Ende eine Entscheidung, die hier nicht verraten wird.Nur so viel: Dieses Buch, das Cezar Petrescu 1932 veröffentlichte, hat bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Der Autor prangerte die Entartung von Tieren und ihrer Behandlung im Zirkus an und setzte sich mit diesem Buch für die Rechte der Tiere ein. Am, findet im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei Heidelberg eine Buchpräsentation mit musikalischer Umrahmung statt. Dr. Romaniţa Constantinescu, Leiterin des Romanischen Seminars der Universität Heidelberg, führt in das Buch ein und Walter Roth, Inhaber des WaRo-Verlags, stellt in einer PowerPoint-Präsentation die Illustrationen vor und liest Auszüge aus dem Buch. Der Eintritt ist frei.„Fram, der Eisbär“ von Cezar Petrescu, erschienen im WaRo-Verlag Heidelberg, illustriert von Dan Ungureanu und übersetzt von Maria Herlo, ISBN 978-3-938344-48-4, kostet 24,90 Euro und kann in Buchhandel, bei Amazon oder direkt beim Verlag bestellt werden.

Maria Herlo