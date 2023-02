Virtuelle Ausstellung des IKGS über deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher im sozialistischen Rumänien

Das sozialistische Rumänien hatte eine für den „Ostblock“ einmalige liberale Minderheitenpolitik betrieben, so dass in den Jahren 1944-1989 rund 1300 Buchtitel für Kinder und Jugendliche in deutscher Sprache erscheinen konnten. Die virtuelle Ausstellung „Graue Zeiten – Bunte Seiten. Deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher im sozialistischen Rumänien“ des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS) zeigt eine repräsentative Auswahl davon und beschreibt die Umstände, unter denen deutschsprachige Bücher in Rumänien erscheinen konnten.In der aktuellen Folge des IKGS-Podcasts „Donauwellen. Der Südostcast“ spricht IKGS-Direktor Florian Kührer-Wielach mit der Kuratorin Birgit Fernengel über die Ausstellung ( www.ikgs.de/podcast ). Weitere Informationen zu Idee, Hintergründen und Konzept finden sich außerdem auf der Projektwebseite www.ikgs.de/kinderbuchausstellung . Dort findet sich auch der Link zur Ausstellung in der Deutschen Digitalen Bibliothek (DBB).„Wir sind zugegebenermaßen ein wenig stolz auf dieses Projekt“, bekennt Kührer-Wielach in der Ausstellungsankündigung: „Einerseits konnten wir bei der Präsentation der nahezu 100 Kinder- und Jugendbücher zu einem Großteil auf die Bestände der IKGS-Fachbibliothek zurückgreifen. Zudem wird ein sehr relevantes, aber ein wenig vernachlässigtes Thema endlich einer breiten, internationalen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und außerdem handelt es sich um ein Kapitel der Zeitgeschichte, das noch nicht zu Ende geschrieben ist: Nach wie vor entstehen im (örtlichen wie virtuellen) rumäniendeutschen Kommunikations- und Kulturraum neue Geschichten für Kinder und Jugendliche.“Das Thema berührt die Angehörigen der „Erlebnisgeneration“ wohl auch emotional: Wer erinnert sich nicht gern an die Bücher der Kindheit und Jugend, an die Geschichten und Illustrationen, die die „grauen Zeiten“ des kommunistischen Rumänien ein wenig bunter gemacht haben? Wenn Sie selbst Zeitzeugin bzw. Zeitzeuge sind, sind Sie eingeladen, Teil der virtuellen Ausstellung zu werden. Schicken Sie Ihre Erinnerungen an Ihre liebsten rumäniendeutschen Kinder- und Jugendbücher in dieser Epoche als Text, Tonspur oder Videoaufnahme und sie werden als Zeitdokument in die Ausstellung aufgenommen. Kontakt per E-Mail: kinderbuchausstellung[ät]ikgs.deDas IKGS dankt allen Förderern, Kooperationspartnern, Leihgebern, dem Team der Deutschen Digitalen Bibliothek sowie insbesondere allen Autor/innen, Illustrator/innen und Verleger/innen, die die digitale Publikation der Werke ermöglicht haben.