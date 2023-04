10. April 2023

Installation von Gerhild Wächter

Die Installation „Behütet – leben unter dem Schutz und Segen Gottes“ der gebürtigen Kronstädterin Gerhild Wächter wird vom 22. April bis 1. Oktober in der St.-Andreas-Kirche am Martin-Luther-Platz in Weißenburg in Bayern gezeigt.

22. April um 18.00 Uhr mit einer Einführung von Dekanin Ingrid Gottwald-Weber und Musik von Fiona Zimmermann (Blockflöte), Emma Petzolt (Querflöte) und Kirchenmusikdirektor Michael Haag (Orgel). „Behütet“ in Weißenburg. Foto: Gerhild Wächter Eröffnet wird die Ausstellung aus Papierarbeiten ammit einer Einführung von Dekanin Ingrid Gottwald-Weber und Musik von Fiona Zimmermann (Blockflöte), Emma Petzolt (Querflöte) und Kirchenmusikdirektor Michael Haag (Orgel).

Schlagwörter: Installation, Gerhild Wächter, Weißenburg

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.