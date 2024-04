Gerhild Wächters Fotografien in Nürnberg

Die Vielfalt des künstlerischen Schaffens in der Region Mittelfranken steht im Mittelpunkt der Ausstellung UNPLUGGED des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK), die sich der unmittelbaren Begegnung mit der Kunst widmet und aus den Themenbereichen Druckkunst, Fotografie, Zeichenkunst besteht, die zwischen März und Juni präsentiert werden.

Im Themenbereich Fotografie soll ein möglichst breites Spektrum der Einsatz- und Interpretationsmöglichkeiten des Mediums Fotografie aufgezeigt werden. Die sechs FotokünstlerInnen aus dem Verband – Werner Baur, Susanne Carl, Katja Gehrung, Ulrike Manestar, Susa Schneider und Gerhild Wächter – präsentieren sich gemeinsam mit den Gästen Susanne Göpfert, Sebastian Lock und Andrea Sohler und komplettieren so das Bild der zeitgenössischen Fotografie.Die Ausstellung findet in der BBK Galerie VIEW statt, die sich direkt neben der Geschäftsstelle des BBK Nürnberg, Eingang Ostermayr-Passage/ Ecke Weikertsgässchen 4, befindet, und ist verbunden mit einem Rahmenprogramm, das eine direkte und unmittelbare Einbindung der BesucherInnen in den Kunstprozess ermöglicht und die Teilbereiche eint: offene Ateliers, Vorführungen zu verschiedenen Drucktechniken, Fotoshooting/Fotoworkshop, Zeichen-Exkursionen, Vorträge und Künstlergespräche.Die Vernissage der Fotoausstellung ist am Freitag, demum 19.00 Uhr, Finissage mit Künstlergespräch amab 15.00 Uhr. Öffnungszeiten: Samstag 15.00-19.00 Uhr, Sonntag 14.00-18.00 Uhr. Weitere Infos: www.bbk-nuernberg.de