27. September 2021

Gerhild Wächter stellt aus

Weißenburg in Bayern veranstaltet am 2. und 3. Oktober zum siebten Mal die Weißenburger Kunsttage mit Ausstellungsorten in der gesamten Altstadt.

Vogelbaum. Foto: Gerhild Wächter Unter den knapp 30 Ausstellenden aus Weißenburg und der Region ist auch die gebürtige Kronstädterin Gerhild Wächter, die am Koppbrunnen Scherenschnitte und Fotografien zeigt. Musikalische und tänzerische Darbietungen ergänzen die Ausstellungen, die jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr besucht werden können. Weitere Infos: Unter den knapp 30 Ausstellenden aus Weißenburg und der Region ist auch die gebürtige Kronstädterin Gerhild Wächter, die am Koppbrunnen Scherenschnitte und Fotografien zeigt. Musikalische und tänzerische Darbietungen ergänzen die Ausstellungen, die jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr besucht werden können. Weitere Infos: www.weissenburg.de dr

Schlagwörter: Ausstellung, Kunst, Weißenburg, Gerhild Wächter, Fotografie

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.