6. Oktober 2023

Scherenschnitte von Gerhild Wächter

Unter dem Motto ON TOUR veranstaltet der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Nürnberg Mittelfranken in diesem Jahr erstmalig eine neue Ausstellungsreihe an variierenden Orten in der Region. Vom 7. bis 29. Oktober macht die Ausstellung Station in Weißenburg, wo Gerhild Wächter in der Kunstschranne großformatige Scherenschnitte zeigen wird.

6. Oktober, 19.00 Uhr, Finissage am Sonntag, 29. Oktober, um 15.00 Uhr. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag 15.00 bis 18.00 Uhr. Infos:



In der Reihe ON TOUR präsentieren Künstlerinnen und Künstler des Regionalverbandes die Vielfalt aktueller künstlerischer Standpunkte und Techniken. Es geht um Kunst, die inspiriert, neue Gedanken und Ideen eröffnet, die zu interessanten Gesprächen anregt. In diesem Sinne sollen bei diesem Format nicht nur künstlerische Positionen nach außen getragen, sondern auch der Austausch zwischen Künstlern und Betrachtern sowie mit anderen Institutionen gefördert werden.

