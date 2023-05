Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik stellt sich neu auf

Nach der Zwangspause wegen Corona konnte der Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik (FDB) am 1. März wieder eine Mitgliederversammlung durchführen, die wie immer in Frankenthal im Haus der Donaudeutschen Landsmannschaft stattfand. Vom Bundesverband der Landsmannschaft der Banater Schwaben war Walter Keller anwesend und auch der Präsident des Weltdachverbandes Stefan Ihas konnte begrüßt werden.

Vieles hat sich seit dem letzten Treffen verändert. Der Freundeskreis hat sich organisatorisch neu aufgestellt, er ist kein eingetragener Verein mehr, sondern eine Angliederung an den Bundesverband der Landsmannschaft der Banater Schwaben. Dadurch kann sich der Freundeskreis auf seine eigentliche Aufgabe „Pflege der donauschwäbischen Blasmusik“ voll konzentrieren, während Verwaltungstätigkeiten (Kasse, Gemeinnützigkeit, Steuerberater, Notar usw.) von der Landsmannschaft wahrgenommen werden.Der neue Sitz des FDB: Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V., Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik, Karwendelstraße 32, 81369 München. Über die Homepage der Landsmannschaft sind wir über einen Link zu erreichen: https://www.banater-schwaben.org/vereinsleben/unsere-einrichtungen/freundeskreis-donauschwäbische-blasmusik . Die neue E-Mail-Adresse lautet: fdb[ät]banater-schwaben.de. Geführt wird der Freundeskreis von einem Gremium, bestehend aus dem 1. Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und einem Beirat. Dadurch wird erreicht, dass es einen eindeutigen Ansprechpartner gegenüber dem Bundesverband gibt und schnelle Entscheidungen kurzfristig getroffen werden können.Bei der Jahreshauptversammlung wurde das Gremium neu gewählt. Als Wahlleiter wurde Walter Keller vom Bundesvorstand vorgeschlagen, der dazu bereit war. In einer offenen Abstimmung wurden gewählt: Vorsitzender Richard Hummel, Stellvertreter Norbert Merkle, Beiräte Katharina Schlett, Franz Weinhardt und Werner Zippel. Mittlerweile ist unser ganzes Archiv in vier Schränken in Ulm untergebracht. Eine Einsicht ist nur nach Terminvereinbarung mit unserem Archivbeauftragten Günter Friedmann oder Richard Hummel möglich. Leider sind auch viele Duplikate und Schlager enthalten, die nicht hineingehören. Demnächst soll das Archiv „entrümpelt“ werden. Es sind noch Restbestände von Tonträgern vorhanden, die zum Stückpreis von fünf Euro zu erwerben sind. DVDs werden nicht mehr erstellt und verkauft, da es keine Nachfrage mehr gibt.Leider wird es dieses Jahr kein Blasmusikkonzert des Freundeskreises in Mannheim bzw. Baden-Württemberg geben. Als Alternative versuchen wir ein solches in Rheinland-Pfalz durchzuführen. Das Konzert gemeinsam mit dem Landesverband Bayern wird wieder in Ingolstadt stattfinden. Als Termin ist dervorgesehen. Es spielen als Banater Kapelle die Sodenthaler Musikanten mit dem aus dem Banat stammenden Leiter Gerhard Bernath von 14.00-16.00 Uhr, anschließend spielt die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg von 16.00-18.00 Uhr. Auch bei den Heimattagen in Temeswar nehmen Mitgliedskapellen von uns teil: die Banater Dorfmusikanten (Leitung Walter Prinz), die Blaskapelle Banater Schwaben Augsburg (Leitung Werner Zippel), die Banater Schwabenkapelle Göppingen (Leitung Peter Pohl) und unser neues Mitglied, die Sammater Blaskapelle (Leitung Georg Schneider) aus Ungarn.In diesem Jahr planen wir unter der bewährten Leitung von Mathias Loris eine neue CD mit Titeln von heute noch aktiven Komponisten einzuspielen. Neukompositionen von donauschwäbischen Komponisten sind vorhanden. Dies ist ein blasmusikalischer Bereich, den wir bisher noch nicht abgedeckt haben.Fazit: Der Freundeskreis hat sich neu aufgestellt. Der Neuanfang ist gemacht. Wir hoffen, dass wir unsere Arbeit, unsere traditionelle Blasmusik in eine ereignisreiche Zukunft führen können.

FDB