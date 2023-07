16. Juli 2023

Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen e.V.: In Harmonie vereint beim Frühschoppen

Dass Würstle und Getränke bei hervorragender Blasmusik und guten Gesprächen in geselliger Runde besonders gut schmecken, ist eine allgemein bekannte Tatsache. So war es auch am 18. Juni beim ersten diesjährigen Frühschoppen der Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen.

Musikanten der Siebenbürger Blaskapelle Böblingen beim Frühschoppen. Foto: Irmgard Martin In der ersten Hälfte des Frühschoppens präsentierte sich die Gastkapelle. Kompliment an die Magstadter! Für ihre Darbietung gab es anerkennende und „schwäbisch“ lobende Worte: „Nicht schlecht!“ Unter der Leitung von Dieter Tartler und mit Gesangbegleitung vom Duo Irmgard und Hermann Martin musizierte anschließend die Siebenbürger Blaskapelle – auch nicht schlecht, aber anders. Weil sie sich auf böhmisch-mährische Blasmusik konzentriere, sei sie „für dieses Genre eines der besten Blasorchester im Landkreis“, meinte Walter Wedl („Flügelhorn-Walter“). Für die Böblinger moderierte, mit vielen „Geschichten aus dem Leben“, Kurt Reisenauer. Er äußerte die Hoffnung, dass Kooperation und Kameradschaft zwischen den beiden Vereinen noch lange Zeit bestehen bleiben. Auch auf diesem Wege dankt die Siebenbürger Blaskapelle dem Orchester aus Magstadt fürs Mitwirken, dem Publikum für den Besuch und den vielen Helferinnen und Helfern für ihre Unterstützung beim Einkauf, an der Kasse, an den Ausgabestellen sowie beim Auf- und Abbau. Der nächste Frühschoppen der Blaskapelle ist für den 10. September geplant. Das zahlreiche Publikum, darunter viele Fans der böhmisch-mährischen Blasmusik, hatte bei sonnigem Wetter an den Biertischgarnituren auf dem Vorplatz des Vereinsheims in Böblingen Platz genommen. Eduard König, der Vorsitzende der Siebenbürger Blaskapelle, hieß alle herzlich willkommen, darunter, als Gastkapelle, das Orchester des Musikvereins Magstadt unter der Leitung von Klaus Kreczmarsky. Dessen Bruder, Peter Kreczmarsky, Vorsitzender des Musikvereins, moderierte den Auftritt der Magstadter und dankte für die Einladung. Man kennt sich, die Siebenbürger Blaskapelle hat schon mehrere Male beim Weinfest in Magstadt gespielt.In der ersten Hälfte des Frühschoppens präsentierte sich die Gastkapelle. Kompliment an die Magstadter! Für ihre Darbietung gab es anerkennende und „schwäbisch“ lobende Worte: „Nicht schlecht!“ Unter der Leitung von Dieter Tartler und mit Gesangbegleitung vom Duo Irmgard und Hermann Martin musizierte anschließend die Siebenbürger Blaskapelle – auch nicht schlecht, aber anders. Weil sie sich auf böhmisch-mährische Blasmusik konzentriere, sei sie „für dieses Genre eines der besten Blasorchester im Landkreis“, meinte Walter Wedl („Flügelhorn-Walter“). Für die Böblinger moderierte, mit vielen „Geschichten aus dem Leben“, Kurt Reisenauer. Er äußerte die Hoffnung, dass Kooperation und Kameradschaft zwischen den beiden Vereinen noch lange Zeit bestehen bleiben. Auch auf diesem Wege dankt die Siebenbürger Blaskapelle dem Orchester aus Magstadt fürs Mitwirken, dem Publikum für den Besuch und den vielen Helferinnen und Helfern für ihre Unterstützung beim Einkauf, an der Kasse, an den Ausgabestellen sowie beim Auf- und Abbau. Der nächste Frühschoppen der Blaskapelle ist für den 10. September geplant. www.siebenbürger-blaskapelle-böblingen.de

Schlagwörter: Böblingen, Blaskapelle, Frühschoppen, Blasmusik

