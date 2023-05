Karpaten-Orchester Heilbronn : "Mit Sang, Klang und Schwank in den Frühling"

Im letzten Herbst kam beim Karpaten-Orchester Heilbronn die Idee auf, nach der langen Corona-Pause und unter neuer musikalischer Leitung von Helmut Haner ein Fest zu gestalten, so wie es früher schon war. Ein Name war auch recht schnell gefunden: „Mit Sang, Klang und Schwank in den Frühling“.

Das Karpaten-Orchester Heilbronn begeisterte die zahlreichen Gäste in Nordheim. Foto: Udo Riemesch

Mitglieder der Theatergruppe gaben kurze Sketche zum Besten. Foto: Udo Riemesch

Auch von Seiten der Theatergruppe wurde Bereitschaft signalisiert, so ein Fest gemeinsam zu gestalten, damit die Vielfalt gegeben ist. Da aber die Theatergruppe aus Mangel an Mitgliedern kein ganzes Theaterstück einstudieren konnte, löste sich die Theatergruppe in ihrer damaligen Konstellation auf. Und es ließ sich auch keine Gastgruppe finden, die beim Fest aufgetreten wäre. Kurzum, aus der alten Theatergruppe blieben noch einige Mitglieder dabei, die sich bereit erklärten, kurze Sketche aufzuführen. Dank an Juliane Leister, Melitta Wonner, Susanna Riemesch-Wachsmann, Hans-Helmut Mauer und Michael Städter.Aus dem Karpaten-Orchester bildete sich ein „harter Kern“, der zusammen mit Susanna Riemesch-Wachsmann als Vertreterin des neuen Theaterzirkels in die Planung ging. Aus früherer Erfahrung hatten wir schnell die nötigen Unterlagen zusammen.Am 26. März war es so weit: Um 15.00 Uhr wurden die Türen der Willy-Weidenmann-Halle in Nordheim-Nordhausen geöffnet, pünktlich um 16.00 Uhr konnten wir mit unserem ersten Stück beginnen. Danach hatte der Liederkranz seinen musikalischen Auftritt, wobei es bis zuletzt nicht sicher war, ob er auftreten kann. Durch den Nachmittag führte gekonnt Susanna Riemesch-Wachsmann, die mit ihrer Moderation große Aufmerksamkeit erhielt. Im ersten Teil des Programms folgten abwechselnd mit dem Karpaten-Orchester dann die Sketche des Theaterzirkels.Nach einer Pause, in der sich die Musiker mit selbstgemachtem Evangelischen Speck (danke Susi, sehr lecker) stärken konnten, spielte das Karpaten-Orchester zum Tanz auf. Die Tanzfläche füllte sich, das war der Dank für die intensiven Musikproben der letzten Wochen. Viele Gäste lobten das gelungene Fest und baten darum, so was öfter zu machen. Eine sehr emotionale Aussage eines älteren Herren sagt alles: „Dieses Fest hat mein Leben um ein Jahr verlängert!“ Alles in allem war es ein sehr gelungenes Frühlingsfest. Vielen Dank für die Kuchenspende, an alle Helfer und Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass wir unsere Gäste so erfreuen

durften. Udo Riemesch