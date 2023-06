Kreisgruppe Wiehl-Bielstein: Kultur muss gepflegt werden

Dass die Siebenbürger Sachsen feiern können, das dürfte mittlerweile wohl bekannt sein. Aber genauso ehrgeizig sind sie, wenn es darum geht, ihre Kultur zu pflegen und die Traditionen zu bewahren. Nach diesem Motto lud die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein am 6. Mai zum kulturellen Nachmittag ein.

Auch die Kleinsten waren beim Kulturfest der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein begeistert dabei. Foto: Marco Wehr

Passend zum Wonnemonat Mai wurde die Aula des Schulzentrums Bielstein mit frischem Birkengrün und Tulpen geschmückt, wo der Vorsitzende der Kreisgruppe Horst Kessmann am Veranstaltungstag zahlreiche Gäste begrüßen konnte, darunter den Bürgermeister der Stadt Wiehl Ulrich Stücker, den Ehrenvorsitzende der Landesgruppe NRW Harald Janesch und den Regisseur des Schau-Spiel-Studio Oberberg e.V. Raimund Binder.Gleich zu Beginn und immer wieder während des Nachmittags bot das Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe schwungvolle Blasmusik und Unterhaltung, was so manches Tanzbein zum Zucken brachte. Die Theatergruppe führte unter der Leitung von Brigitte Opatzki das Theaterstück „Der 75. Geburtstag“ von Walter G. Pfaus auf und sorgte in der voll besetzten Aula für so manchen Lacher. Vor dem nächsten Programmpunkt konnten sich alle Gäste mit kalten und warmen Getränken sowie an einem reichhaltigen Kuchenbüfett stärken.Gespannt wurde danach dem Chor der Kreisgruppe gelauscht, welcher unter der Leitung von Judith Dürr-Steinhart die Lieder „Det Fräjohr kit än den Wegden“, „Äm Frähjohr“, „Mailied“ und „Äm Hontertstroch“ gekonnt zum Besten gab. Durch die Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart bleibt auch unsere Sprache, die im Alltag immer weniger zum Einsatz kommt, lebendig.Zu guter Letzt durften die Tanzgruppen ihr Können unter Beweis stellen. Sie eröffneten den letzten Programmpunkt mit einem gemeinsamen Einmarsch aller Tänzer, von Klein bis Groß, begleitet vom Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe. Die kleinsten Tänzer/innen im Alter von zwei bis neun Jahren sorgten mit der „Krebspolka“ und dem „Bauernmadl“ für beste Unterhaltung und zauberten nicht nur beim Publikum ein Lächeln ins Gesicht, sondern auch bei ihren Leiterinnen Birgit und Mara Kessmann. Die Teenagertanzgruppe bot mit ihren Tänzen „Hetlinger Bandriter“ und „Simsalabim“ ebenso wie die Erwachsenentanzgruppe mit den Tänzen „Gioa Lea Walzer“ und „Das Boot“ einen schwungvollen Abschluss, der vom Publikum mit reichlich Applaus bedacht wurde. Gelungen war auch der Ausklang mit einigen Musikstücken, dargeboten vom Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe.Dass so eine Veranstaltung einer intensiven Vorbereitung bedarf, dürfte außer Frage stehen. Daher sei an dieser Stelle allen Leiter/innen der Gruppen von Herzen gedankt für ihre Mühe, Geduld und Leidenschaft. Aber genauso gilt der Dank allen aktiven Akteuren, von Klein bis Groß, und allen Helfern. Nur durch ihr Engagement und Interesse kann eine solche Veranstaltung zum Erfolg werden.

Gudrun Binder