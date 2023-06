Ein gelungenes Maifest auf Schloss Horneck

Keinem anderen Monat werden in der Literatur so viele schmeichelnde Attribute zugeordnet wie dem Wonnemonat Mai. So ein Monat, der mit Sonne und Wärme bedacht wird und gleich mit einem Feiertag beginnt, kann jedem nur gefallen. Auch die Veranstalter des Schlossvereins hofften auf ein sonniges, gelungenes Fest am 1. Mai auf Schloss Horneck.

Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Ingolstadt auf der vollen Schloss­terrasse. Foto: Inge Hermann

Schon Tage vorher gingen die Blicke der Organisatoren immer wieder auf die nicht mehr wegzudenkende Wetter-App, in der Hoffnung auf zu erwartenden Sonnenschein. Das Wetter schien erstmal kein Einsehen zu haben. Trotzdem waren schon Tage vorher viele Helfer mit der Organisation des Festes beschäftigt. Gemäß siebenbürgischer Tradition kümmerte man sich um die Bevorratung mit Mici und dazugehörendem Besenbrot. Fröhlich und beschwingt wollte man den Monat Mai begrüßen, musikalisch in den Mai tanzen. Die Wahl fiel auf die Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt (Leitung Hermann Mattes). Das Tanzbein hierzu sollten die Siebenbürgisch- Sächsische Jugendtanzgruppe (Leitung Jessica Meyndt) und die Volkstanzgruppe der Kreisgruppe Ingolstadt (Leitung Monika Tontsch) schwingen. Dankbar sind die Organisatoren über die Förderung dieser Kulturgruppen aus Ingolstadt durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. So konnten zwei volle Busse aus Ingolstadt am 1. Mai mit Blaskapelle, Tänzern, Organisatoren und Gästen anreisen.Wie auch im Jahr davor wurde ein Flohmarkt aufgebaut. Der Erlös des Verkaufs ist ein kleiner Beitrag zum Erhalt von Schloss Horneck. Die Flohmarktware wurde Wochen vorher von ehrenamtlichen Helfern vorbereitet, auf deren Vollständigkeit und Unversehrtheit untersucht, umgepackt und griffbereit gelagert. Am Vortag trafen sich einige Helfer und Vorstände für letzte Vorbereitungen und feierten abends das Wiedersehen in einer Gundelsheimer Gaststätte. Die Wiedersehensfreude war groß, da man sich wegen sehr großer Wohndistanzen meist nur online zu Arbeitsmeetings traf.Am Festtag selbst, am 1. Mai, ließen die ersten Gäste trotz kühler Temperaturen nicht lange auf sich warten. Der Grill wurde aufgeheizt, Flohmarkttische und Infostände wurden bestückt. Helge Krempels, der Vorsitzende des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V., begrüßte die Gäste und wünschte allen einen unterhaltsamen Tag. Der Duft der rauchigen Mici stieg hoch und pünktlich zur Mittagszeit erstrahlte die Schlossterrasse im warmen Licht und der Sonnenschein intensivierte die Schönheit des lieblichen Neckartals. Kurz darauf hielten die Siebenbürgische Jugend- und die Volkstanzgruppe der Kreisgruppe Ingolstadt mit ihren farbenfrohen Trachten ihren Einzug über die Brücke des Schlosses. Für ihre nachfolgenden tollen Tanzdarbietungen gab es vom Publikum einen tosenden Beifall. Und spätestens als die vielen Gäste „Der Mai ist gekommen“ zu den Bläserklängen mitsangen, wusste es jeder, dass der Wonnemonat Mai da war.Ein Publikumsmagnet waren auch diesmal die verschiedenen angebotenen Führungen. Wegen zahlreicher Nachfrage wurde die Zahl der Führungen erhöht. Vier bauliche Führungen wurden durchgeführt von Dr. Axel Froese und Werner Gohn-Kreuz, vier historische Führungen von Dr. Horst Müller und Alfred Deptner, jeweils mit rund 50 Teilnehmern. Dr. Ingrid Schiel führte ihre Gäste durch das Siebenbürgen-Institut.Nachdem man sich bei Mici, Besenbrot und Bier gestärkt hatte, konnte man sich an den Informationsständen über den Schlossverein und Mitgliedschaft informieren oder Bücher über Schloss Horneck und Informationsbroschüren über siebenbürgische Orte kaufen. Manch einer wurde aus Begeisterung schon vor Ort Mitglied im Schlossverein. Vor dem Museumseingang auf den Flohmarktständen konnte man nach dem einen oder anderen Schnäppchen Ausschau halten. Krüge, Kannen und Teller reihten sich in Reih und Glied. Auch siebenbürgische Stickkunst war gut vertreten. Kissenbezüge, Tischdecken, Wandbehänge erinnerten einige Besucher mit Nostalgie an die „gute Stube“ der Großmutter. Bilder mit den bekannten siebenbürgischen Motiven der Kirchenburgen; Sonnenblumen wurden begutachtet und konnten gegen eine Spende den Besitzer wechseln. Auch in diesem Jahr entpuppte sich Dusko Prica als erfolgreicher „Auktionator“ und amüsierte die Gäste. Wir wünschen dem Meistbieter viel Freude mit seiner ersteigerten Vase.Immer wieder gab es fröhliche Wiedersehensfreude, Treffen bekannter Gesichter und auch neues Kennenlernen. Beeindruckend war die Vielfalt der Gäste: Siebenbürger Sachsen, die sogar aus Rosenheim, Garmisch, München, Dinkelsbühl usw. angereist waren, aber auch Gäste aus Bad Wimpfen, Laufen, Mosbach am Neckar und aus Gundelsheim.Auch das schönste Fest, geht einmal zu Ende. Die Blaskapelle spielte ein Abschiedslied, Helge Krempels bedankte sich im Namen des Schlossvereins bei allen Beteiligten für ihr Engagement, das wesentlich zum Gelingen des Festes beigetragen hat. Am Ende des Tages konnte man auf rund 600 Gäste zurückblicken. Die Ingolstädter Gäste mit Manfred Binder, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Ingolstadt, zeigten sich sehr zufrieden. „Am meisten beeindruckt haben mich die entspannte Fröhlichkeit der Gäste und der Gastgeber, aber auch das rege Interesse der Siebenbürger Sachsen und meiner Ingolstädter Mitreisenden an den interessanten Führungen im Schloss“, so Manfred Binder. Und weil es so doch so schön war, freuen sich alle auf ein Wiedersehen, zu den „Sommerlichen Kulturtagen“ im Juli oder bei weiteren Schlossfesten.

Karin Rottmann