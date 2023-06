Tag der Vertriebenen auf dem Hessentag

Nach drei Jahren coronabedingter Pause veranstaltete der Bund der Vertriebenen – Landesverband Hessen e.V. (BdV) beim 60. Hessentag in Pfungstadt am Tag der Vertriebenen am 3. Juni wieder den traditionellen Brauchtumsnachmittag mit zahlreichen musikalischen und tänzerischen Darbietungen in der Pfungstädter Sport- und Kulturhalle. Die Festrede hielt der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein. Mit der BdV-Verdienstmedaille, der höchsten Auszeichnung des hessischen BdV-Landesverbandes, wurde der hessische Innenminister Peter Beuth und Landtagspräsident a.D. Norbert Kartmann ausgezeichnet.

Rose-Lore Scholz, BdV-Landeskulturbeauftragte und stellvertretende Landesvorsitzende, mit dem Hessentagspaar und den Siebenbürger Musikanten Pfungstadt. Foto: LBHS

Ministerpräsident Boris Rhein, Landesbeauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf und Innenminister Peter Beuth. Foto: BdV Hessen

Traditionell gibt es im Rahmen eines jeden Hessentages einen „Tag der Vertriebenen“ mit großem Brauchtumsnachmittag des BdV. Gerne war die hessische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf, auch in diesem Jahr Gast des Brauchtumsnachmittags und erlebte ein abwechslungsreiches Programm.Der Hessentag wurde 1961 vom damaligen Ministerpräsidenten Georg-August Zinn ins Leben gerufen und hatte unter anderem das Ziel, Alteingesessene und Neubürger miteinander in Verbindung zu bringen und Hessen für alle als Heimat zu präsentieren. Die Neubürgerinnen und Neubürger waren Heimatvertriebene aus den früheren deutschen Ost- und Siedlungsgebieten, die nach dem Zweiten Weltkrieg Hessen zugeteilt worden waren und hier einen Neuanfang finden mussten. Zinn war es auch, der den bekannten Satz prägte: „Hesse ist, wer Hesse sein will“ und so, wie dieser Satz bis heute gültig ist, so gehören auch die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler bis heute zum Hessentag dazu. Der Vorstand des Landesverbands Hessen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland war durch Wilhelm Beer und Reinhold Johann Sauer vertreten. Die Siebenbürgische Tanzgruppe Pfungstadt und die Siebenbürger Musikanten Pfungstadt haben das Programm mitgestaltet. „Es ist wirklich schön, nach der Corona-Zeit der letzten Jahre hier in Pfungstadt wieder viele bekannte Gesichter auf dem Brauchtumsnachmittag zu sehen, ins Gespräch zu kommen und die Musik- und Tanzgruppen der verschiedenen Verbände und Landsmannschaften erleben zu können. Ich danke herzlich für die schwungvolle Moderation der BdV-Kulturbeauftragten Rose-Lore Scholz, die dazu beitrug, dass wir alle einen wunderbaren, kurzweiligen Nachmittag erleben konnten“, so Margarete Ziegler-Raschdorf.Ministerpräsident Boris Rhein, der in diesem Jahr die Festrede beim Brauchtumsnachmittag hielt, wurde begleitet von Innenminister Peter Beuth, der ebenso wie der ehemalige Landtagspräsident Norbert Kartmann im Rahmen des Brauchtumsnachmittages die höchste Auszeichnung des Bundes der Vertriebenen, Landesverband Hessen erhielt. BdV-Landesvorsitzender Siegbert Ortmann zeichnete Innenminister Peter Beuth und den ehemaligen Landtagspräsidenten Norbert Kartmann mit der BdV-Verdienstmedaille aus und würdigte den Einsatz beider Preisträger für die Belange der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler. Innenminister Peter Beuth habe sich, auch in ­Zusammenarbeit mit der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler und deren Stabsstelle, die seit 2019 dem Innenministerium zugeordnet ist, für die Erhöhung der Fördermittel in diesem Bereich eingesetzt und habe immer ein offenes Ohr für die Belange der Verbände und Landsmannschaften, deren Projekte er wohlwollend unterstütze und begleite. Norbert Kartmann, dessen Vorfahren aus Siebenbürgen stammen, erhielt die Auszeichnung unter anderem für seine Verdienste rund um die Kontaktpflege nach Siebenbürgen und zu den Siebenbürger Sachsen.„Eine solche Auszeichnung ist nicht alltäglich und ich bedanke mich sehr herzlich dafür beim Landesverband Hessen des Bundes der Vertriebenen. Stellvertretend für viele Engagierte in den Verbänden und Landsmannschaften möchte ich dem Landesvorsitzenden Siegbert Ortmann und seiner Stellvertreterin Rose-Lore Scholz danken, die uns durch das Programm des Nachmittags geführt hat. Gerade der BdV hat in den letzten Jahren viele zukunftsweisende Projekte auf den Weg gebracht und ich freue mich, dass auch wir als Land Hessen in Form von Fördergeldern einen wichtigen Teil dazu beitragen konnten. Machen Sie weiter so und lassen Sie bitte in ihrem Engagement nicht nach“, betonte Minister Peter Beuth abschließend.

Quelle: Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler (LBHS)