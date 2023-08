10. August 2023

Kreisverband Nürnberg: Gedenken für die Opfer von Flucht und Vertreibung

Der bayerische Ministerpräsident hat eingeladen und wir waren auch dabei. Oft hört man die Frage: Wo sind die Siebenbürger Sachsen? Nun, heute am Tag des Gedenkens für die Opfer von Flucht und Vertreibung – es war Freitag, der 21. Juli – waren Siebenbürger Sachsen sowohl bei der Kranzniederlegung am zentralen Denkmal „Flucht und Vertreibung“ als auch nachher bei den Gedenkansprachen und beim anschließenden Empfang im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg repräsentativ dabei.

Siebenbürger Vertreter aus Ingolstadt und Nürnberg mit Joachim Hermann (hintere Reihe, Mitte) und Hubert Aiwanger (vordere Reihe, Dritter von rechts). Foto: Gabriela Zimmermann Die Worte vom Vizepräsidenten des Bayerischen Landtages Karl Freller, des Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern des Bundes der Vertriebenen Christian Knauer, des Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger, des Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenministers Joachim Herrmann und schließlich der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene Sylvia Stierstorfer waren alle beeindruckend und zugleich zukunftsweisend. Sie hoben die Leiden, die Not, das schwere Schicksal der deutschen Vertriebenen im Zusammenhang mit dem verbrecherischen Krieg Nazideutschlands hervor und dokumentierten mit Hinweis auf den aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine die Notwendigkeit, wachsam zu bleiben und die Demokratie zu schützen. Beim anschließenden lockeren Empfang der Staatsregierung im Germanischen Nationalmuseum gab es die günstige Gelegenheit, sich in breitem Umfang mit verschiedensten Vertretern weiterer deutscher Vertriebenen oder Aussiedler auszutauschen. Die Fahnenabordnung auf dem Weg zum Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Foto: Gerlinde Zakel Wir haben in unserer Tracht, geleitet von unserer Kreisverbandsvorsitzenden Annette Folkendt, uns positiv in Szene setzen können. Es ist und bleibt gut, wenn wir uns auch über die Tracht mit unseren Freunden aus Ingolstadt zu unserem siebenbürgisch-sächsischen Volk bekennen und damit positiv agieren. Horst Göbbel

Schlagwörter: Nürnberg, Gedenken, Flucht und Vertreibung, Herrmann, Aiwanger

