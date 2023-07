In München: Diskussion über die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Rumänien

Am Montag, dem 17. Juli, um 19.00 Uhr, laden das Haus des Deutschen Ostens (HDO), das Kulturwerk der Banater Schwaben e.V. und dem Kreisverband München des Bundes der Vertriebenen (BdV) zur Podiumsdiskussion „Das Nationalinstitut für das Studium des Totalitarismus der Rumänischen Akademie (INST) und die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Rumänien“ ein. Veranstaltungsort ist der Adalbert-Stifter-Saal im Kulturforum des Sudetendeutschen Hauses, Hochstraße 8, 81669 München.

Das Nationalinstitut für das Studium des Totalitarismus an der Rumänischen Akademie (mit Sitz in Bukarest) ist die führende Forschungseinrichtung für Totalitarismus- und Autoritarismusstudien im Land. Im Rahmen der moderierten Diskussion, an der der Leiter des Instituts, Dr. Florin Abraham, und seine Mitarbeiter teilnehmen, sollen diverse Aspekte der Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in Rumänien seit Anfang der 1990er Jahre erörtert werden. Dabei wird auch auf die Rolle der deutschen Minderheiten in diesem Prozess eingegangen.Grußworte sprechen Josef Zellmeier MdL, BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius und HDO-Direktor Dr. Andreas Otto Weber. Die Podiumsdiskussion findet in Kooperation mit dem Kulturwerk der Banater Schwaben e.V. und dem BdV-Kreisverband München e.V. statt und wird von Bernd Fackelmann, dem Vorsitzenden des Kulturwerks, moderiert. Anschließend laden die Veranstalter und die Heimatsortsgemeinschaft Sanktmartin zu einem Stehempfang mit rumänischen Spezialitäten und Getränken im Otto-von-Habsburg-Foyer des Sudetendeutschen Hauses ein. Das Symposium wird von einem Kulturprogramm mit Repertoire aus Klassik und Volksmusik umrahmt.