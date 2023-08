Einladung zur großen Kirchenburgentagung in Hermannstadt

Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kirchenburgen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien eine wissenschaftliche Fachtagung zum Thema „Siebenbürgische Kirchenburgen: Kunsthistorische Bedeutung, Strategien der Befundsicherung, Denkmalschutz und Nutzungskonzepte“, die vom 20.-24. September in der Evangelischen Akademie Siebenbürgen in Hermannstadt (Neppendorf) stattfinden wird.

Die Stiftung Kirchenburgen und der Verein Europäische Jugendburg engagieren sich für den Erhalt der Kirchenburg Holzmengen - im Rahmen der Kirchenburgentagung ist eine EXkursion nach Holzmengen geplant. Drohnenaufnahme von Rudolf Girst

Ziel ist eine Auswertung der denkmalpflegerischen Prozesse unter Berücksichtigung nachhaltiger Nutzungskriterien. In fünf Sektionen wird die Entwicklungsgeschichte der Kirchenburgen und deren Einordnung in das europäische Kulturerbe skizziert sowie die aktuelle denkmalpflegerische Situation vorgestellt. Zudem stehen interdisziplinäre Diskurse über gegenwärtige Revitalisierungsprojekte und Maßnahmen zum Substanzerhalt im Vordergrund. Wichtige Impulse dazu wird das von der Stiftung Kirchenburgen koordinierte „Dächerprogramm“ zum Schutz von besonders bedrohten Kirchenburgen setzen. Geplant sind Vorträge der Denkmalpfleger und Kunsthistoriker Dr. Christoph Machat, Arne Franke und Dr. Ágnes Ziegler, von Ştefan Bâlici, Präsident des Rumänischen Architekten Ordens, u.a.Ein eineinhalbtägiges Exkursionsprogramm mit Akteursgesprächen und Besichtigung vor Ort in Großau, Dobring, Kelling, Kleinschenk, Rohrbach, Hundertbücheln, und Holzmengen bildet den letzten Tagungsblock. Zum Abschluss findet ein Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Michelsberg statt. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wird durch den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Michael Konnerth vertreten.Interessenten wenden sich bitte per E-Mail an veranstaltungen [ät] kulturstiftung.org oder per Post an die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Godesberger Allee 72-74, 53175 Bonn, um ein Anmeldeformular anzufordern und sich verbindlich und schriftlich bis zum 1. September anzumelden (die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt). Über die Möglichkeit der Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen. Tagesgäste (ohne Übernachtung und Verpflegung) können sich kurzfristig per E-Mail anmelden (im Rahmen der Raummöglichkeiten vor Ort).