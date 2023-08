Jubiläumstagung für Eginald Schlattner am 8.-9. September in Hermannstadt

Die rumäniendeutsche Literatur, überhaupt nach der Wende 1989, ist ohne das Werk des Rothberger Pfarrers Eginald Schlattner nicht mehr zu denken. Durch seine Roman-Trilogie „Versunkene Gesichter“ („Der geköpfte Hahn“, „Rote Handschuhe“, „Das Klavier im Nebel“) hielt er, ausgehend von seinen persönlichen Erfahrungen, nicht nur die Entwicklung Siebenbürgens und die der deutschen Minderheit in Rumänien ab dem Zweiten Weltkrieg fest, sondern machte diese einem unglaublich breiten Publikum zugänglich.

Der Erfolg ist nicht nur anhand der Verfilmung der beiden ersten Romane durch Radu Gabrea, sondern vielmehr durch die Übersetzung der Trilogie in mehrere Sprachen zu messen. Seine neueren im Pop-Verlag ­Ludwigsburg erschienen Romane vervollständigen und erweitern die Schlattnersche Darstellung der multieth­nischen siebenbürgischen Welt.Dem nun fast 90-jährigen Schriftsteller widmet die Evangelische Akademie Siebenbürgen, in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen und der University of British Columbia in Kanada, eine Tagung mit dem Titel „Die Erde ist gewachsen“. Im Rahmen der Tagung wird nicht nur das literarische Werk Schlattners beleuchtet, sondern auch für sein gesamtes Wirken relevante Themen werden aus multidisziplinären Perspektiven thematisiert. Zu den eingeladenen ReferentInnen gehören: Dr. Thomas Pitters (Österreich), Sabine Schlattner (Rumänien/Deutschland), Dr. Florian Gassner (Kanada), Dr. Andreea Dumitru-Iacob (Rumänien), Dr. Michaela Nowotnik (Deutschland) u.a.Die Tagung findet im „Hans Bernd von Haeften“-Tagungs- und Konferenzzentrum der Evangelischen Akademie Siebenbürgen (Str. Livezii 55 in Hermannstadt bzw. Neppendorf) zwischen dem 8. und dem 9. September 2023 statt. Informationen zum Programm und Ablauf sowie Anmeldungen zur Tagung (bis zum 31. August) sind unter parvu[ät]neppendorf.de möglich. Im Rahmen der vorhandenen Plätze kann im Tagungshaus übernachtet werden. Die Tagung wird auch als Livestream zu sehen sein. Die entsprechenden Zugangsdaten werden rechtzeitig bekannt gemacht.Die Tagung wird finanziell vom Department für Interethnische Beziehungen innerhalb der rumänischen Regierung, dem Zentrum für Evangelische Theologie Ost, dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der LMU München und dem Bundesland Kärnten unterstützt. Partner der Tagung ist der Evangelische Freundeskreis Siebenbürgen.

Roger Pârvu