3. Oktober 2023

Wochenendseminar Stadt- und Kulturgeschichte von Reschitza

Vom 10. bis 12. November findet in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen in Kooperation mit dem Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen und unter Förderung durch das Kulturwerk Banater Schwaben e.V. das Seminar „Stadt- und Kulturgeschichte von Reschitza“ statt.

Die Veranstaltung gehört zu einer Reihe von Städte- und Regionenporträts im östlichen Europa, die einst von Deutschen gegründet oder wesentlich im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich von Deutschen geprägt worden sind. Es wurden in dieser Reihe bisher u.a. Welterbestätten oder europäische Kulturhauptstädte vorgestellt. Diesmal soll die Geschichte von Reschitza im Banater Bergland, heute zu Rumänien, bis 1918 zu Österreich-Ungarn zugehörig, vorgestellt werden. Reschitza ist eine von früher Industrialisierung durch Kohle und Stahl geprägte Stadt. Die Veranstaltung zielt darauf ab, verschiedene Facetten der Siedlungs-, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte dieser wichtigen Banater Industriestadt zu behandeln wie sich auch mit dem gegenwärtigen deutschen Vereins- und Kulturleben von Stadt und Region vertraut zu machen.



Als Referenten aus Rumänien und Deutschland wirken mit: Dr. Hans-Heinrich Rieser: Das industrielle Herz Südosteuropas. Naturräumliche Hintergründe; Prof. Dr. Rudolf Gräf: Was blieb von der Österreichisch-Ungarischen Staatseisenbahngesellschaft?; Prof. Dr. Hermann Scheuringer: Sprache und Dialekte im Banater Bergland; Marionela Wolf: Auswandererbriefe aus dem Bergland; Josef Wolf: Das Banater Bergland als Migrationsraum; Prof. Dr. Anton Sterbling: Soziologische und literarische Impressionen des Banater Berglandes; Erwin Josef Ţigla/Günther Friedmann: Das deutsche Vereins- und Kulturleben; Dr. Ing. Christian Paul Chioncel: Das Hochschulwesen in Reschitza; Lucian Duca/Werner Kremm: Reschitza im Wandel; Luise Frank: In Ferdinandsberg geboren ...; Prof Dr. Anton Sterbling und Werner Kremm: Erinnerungen an Rolf Bossert.



Der Tagungsbeitrag beträgt 80 Euro plus 3,90 Euro Kurtaxe pro Person (inkl. Programm und Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer für zwei Tage) bzw. 100 Euro plus 3,90 Euro Kurtaxe im Einzelzimmer. Die Reisekosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen.



Anmeldungen zu dem Seminar sind ab sofort möglich und werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sie sind zu richten an: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: (09 71) 71 47 47 oder E-Mail: hoertler[ät]heiligenhof.de

Schlagwörter: Tagung, Reschitza, Heiligenhof

