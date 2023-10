Neue Informationsbroschüren des Schlossvereins

Eine der Zielsetzungen des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. (kurz Schlossverein) ist, Siebenbürgen, die Siebenbürger Sachsen und Landler sowie ihre Kultur und Geschichte einem breiten Publikum bekannt zu machen. Zusätzlich zu den in den Räumlichkeiten von Schloss Horneck gut sichtbar angebrachten informativen Themenwänden zu Weinbau, Industriegeschichte, Raketenpionieren, Musikgeschichte und der kürzlich eingeweihten Themenwand zu der Welt der Karpaten (siehe Folge 7 vom 8. Mai 2023, Seite 3) gehören zu diesem Konzept die von Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch konzipierte Reihe von Informationsbroschüren über siebenbürgische Ortschaften. Diese Broschüren sollen den Besuchern von Schloss Horneck die Orte bekannt machen, nach denen die Hotelzimmer benannt sind, ihnen Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen nahebringen, vielleicht zu einem Besuch in diesem schönen Land anregen und den Spendenden der Zimmereinrichtungen die Möglichkeit geben mitzuteilen, warum sie diesen Ortsnamen gewählt haben.

Die empfehlenswerten Informationsbroschüren des Schlossvereins

Die kurzen (ca. 12 Seiten), gut lesbaren und schön bebilderten Broschüren widmen sich einzelnen Ortschaften aus Siebenbürgen und beinhalten einen kurz gefassten allgemeinen Teil über Siebenbürgen, seine geografische Verortung und seine Geschichte, der bei allen Broschüren gleich ist und einen hohen Wiedererkennungsgrad hat (ehrenamtlich verfasst von Konrad Gündisch unter Mitarbeit von Herta Daniel, in Abstimmung mit den jeweiligen Spendenden und den Vertretern der Ortschaften). Es folgen ortsspezifische Informationen zur Geschichte, zu Land und Leuten des Ortes, dem die Broschüre gewidmet ist. Auf der einheitlich gestalteten Titelseite mit einem für den Ort repräsentativen Schwarz-Weiß-Bild werden die Namen der Spenderinnen oder Spender genannt. Nach den ersten vier Heften dieser Reihe (Broos, Zeiden, Hermannstadt sowie „Deutschmeister“ über die langjährigen Herren von Schloss Horneck, siehe Siebenbürgische Ortschaften in Publikationen des Schlossvereins ) sind weitere Informationsbroschüren erschienen. Die Liste der in der Zwischenzeit erschienenen Broschüren ist beachtlich: Agnetheln, Birthälm, Großau, Großpold, Heltau, Michelsberg, Klausenburg und Kronstadt.Sonderstellungen in dieser Reihe nehmen zwei Broschüren ein, die vom „Bauplan“ der Reihe etwas abweichen. Da ist einerseits die Broschüre „Burzenland“, die umfangreicher ist und nebst einer Beschreibung der gesamten Region in kurzen Abschnitten auf die hier liegenden Orte eingeht: Brenndorf, Heldsdorf, Honigberg, Kronstadt, Marienburg, Neustadt, Nußbach, Petersberg, Rosenau, Rothbach, Schirkanyen, Tartlau, ­Weidenbach, Wolkendorf und Zeiden. Sie endet mit einer persönlichen Betrachtung „Wir Burzenländer“ von Hannelore Wagner im Namen der HOG-Regionalgruppe Burzenland, der Spenderin der Zimmereinrichtung und der Produktionskosten der Broschüre. Eine weitere Sonderstellung nimmt die Broschüre „Weinland Siebenbürgen“ ein (Produktionskosten gespendet von Hans-Georg Bogeschdorfer), da sie nicht einem einzelnen Ort gewidmet ist. In dieser wird die Jahrhunderte alte und weite Teile Siebenbürgens prägende Geschichte und Kultur des Weinbaus von den Anfängen bis in die Gegenwart vorgestellt. Diese Broschüre kann als Ergänzung der Themenwand „Weinland Siebenbürgen / Gundelsheim“ in der Veranda „Weinland“ von Schloss Horneck gesehen werden, deren Einrichtung ebenfalls durch Spenden der Familie Bogeschdorfer ermöglicht wurde.Alle Informationsbroschüren sind sehr lesenswert und regen an, die übersichtlich gehaltenen Informationen durch weiterführende Lektüre der in jeder Broschüre aufgelisteten Literaturstellen und Quellen zu vertiefen. Die Broschüren erfreuen sich großer Beliebtheit. Davon zeugt, dass einige (Hermannstadt, Zeiden, Deutschmeister) bereits in der zweiten Auflage vorliegen. Interessierte können die Broschüren vor Ort auf Schloss Horneck einsehen und gegen eine Spende ab 5 Euro pro Stück erweben. Weitere Informationen sind im Büro des Schlossvereins, E-Mail: info[ät]schloss-horneck.de, Telefon: (0 62 69) 4 27 56 19 erhältlich

Dr. Hans-Günter Zerwes