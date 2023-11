Internationaler Bukowina-Tag

Vom 21. bis 23. November veranstaltet das Bukowina-Institut an der Universität Augsburg den ersten Internationalen Bukowina-Tag – eine interdisziplinäre Nachwuchstagung zur Geschichte und Kultur der Bukowina, die den Austausch zwischen Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern und Nachwuchswissenschaftlerinnen, insbesondere aus Rumänien und Deutschland wie auch der Ukraine fördern und vertiefen soll.

Im Vordergrund stehen Themen, die die Geschichte der Rumänen und Rumäninnen, Ukrainer/innen, Deutschen, Juden und Jüdinnen sowie Armenier/innen gemeinsam in den Blick nehmen und auf europäischer Ebene kontextualisieren. Es werden Beiträge aus den Fächern Geschichte und Germanistik sowie Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften bzw. Europäischer Ethnologie, Soziologie, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sowie Geografie erwartet.So stellt beispielsweise Prof. Dr. Stanca Scholz-Cionca (Universität Trier) am 21. November ihr Buch über Ciprian Porumbescu vor (Komponist der Nationalhymne „Trei Culori“ unter Ceaușescu). Weiterhin gibt es am 22. November von Dr. Emilian Dranca (Bukarest) einen spannenden Vortrag über die ethnischen Deutschen aus der Bukowina. Am 23. November erzählt Alexandra Pătrău (Jassy/Iaşi) uns mehr zu deutschsprachigen Autoren der Bukowina. Dies sind nur kleine Ausschnitte aus einem vollen Programm, das Sie auf der Homepage des Bukowina-Instituts Augsburg finden. Für ausreichend Verpflegung wird gesorgt. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen und kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Wir freuen uns auf euch!

Robin Schuster und Michael Kabelka

Bukowina Institut, Alter Postweg 97a, 86159 Augsburg, E-Mail: info[ät]bukowina-institut.de, Telefon: (08 21) 57 70 67.