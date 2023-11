16. November 2023

Ewalt Zweyer gestorben

Der Journalist Ewalt Zweyer ist am 7. November im Alter von 91 Jahren in Zorneding bei München gestorben. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am 8. Dezember um 14.00 Uhr in der Katholischen Kirche St. Georg, Burgstraße 24, in Zorneding (Ortsteil Pöring) statt. Wie die Tochter Ute Hellmuth-Zweyer mitteilt, ist eine Trauerfeier auch für Samstag, den 16. Dezember, um 13.00 Uhr im Spiegelsaal des Forums in Hermannstadt geplant.

Ewalt Zweyer beim Sichten von Bildern aus seinem Leben, aufgenommen Oktober 2017 im oberbayerischen Zorneding. Foto: Konrad Klein Ewalt Friedrich Zweyer wurde am 16. Februar 1932 in Bukarest geboren. Seine journalistische Laufbahn begann er im Dezember 1949 bei der Bukarester Tageszeitung Neuer Weg, 1968 wechselte er als Chefredakteur zur neu gegründeten Hermannstädter Zeitung und arbeitete von 1974 bis Oktober 1990 als Chefreporter wieder beim Neuen Weg. Nach der Ausreise wirkte er ab April 1991 als „Heimatkundler“ für die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen sowie von 1996-2008 als „besonderer Vertreter“ für die Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung in München. Zudem schrieb er zahlreiche Artikel für die Siebenbürgische Zeitung. Er betreute zahlreiche Buch- und Filmproduktionen, war Herausgeber, Übersetzer und Reiseleiter. Ein Nachruf erscheint in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 19 vom 4. Dezember 2023. Ewalt Friedrich Zweyer wurde am 16. Februar 1932 in Bukarest geboren. Seine journalistische Laufbahn begann er im Dezember 1949 bei der Bukarester Tageszeitung Neuer Weg, 1968 wechselte er als Chefredakteur zur neu gegründeten Hermannstädter Zeitung und arbeitete von 1974 bis Oktober 1990 als Chefreporter wieder beim Neuen Weg. Nach der Ausreise wirkte er ab April 1991 als „Heimatkundler“ für die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen sowie von 1996-2008 als „besonderer Vertreter“ für die Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung in München. Zudem schrieb er zahlreiche Artikel für die Siebenbürgische Zeitung. Er betreute zahlreiche Buch- und Filmproduktionen, war Herausgeber, Übersetzer und Reiseleiter. Ein Nachruf erscheint in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 19 vom 4. Dezember 2023. sb Lesen Sie auch:



Macher, Kümmerer und Journalist – Ewalt Zweyer zum 80., Siebenbürgische Zeitung Online vom 18. Februar 2012



Ewalt Zweyer auf Wikipedia



Schlagwörter: Journalist, Nachruf, Hermannstadt

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.