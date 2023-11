Schloss Horneck leuchtet mit erstem KulturTag im Advent

Der Schlossverein wird am Samstag, den 2. Dezember, ab 12.00 Uhr, erstmalig einen KulturTag im Advent auf Schloss Horneck anbieten. Das Motto lautet: „Schloss Horneck leuchtet“. Damit wird Schloss Horneck in den dreitägigen Gundelsheimer Weihnachtsmarkt integriert. Im Festsaal wird klassische Musik angeboten, die in das Stadtprogramm aufgenommen wird. Auf der Schlossterrasse gibt es einen Weihnachtsstand. Eine siebenbürgische Blaskapelle spielt sowohl im Stadtzentrum, als auch auf der Schlossterrasse. Siebenbürgische Jugendtanzgruppe und festliches Adventsingen sind auch dabei.

Am Samstag, denerwartet die Gäste ein überdachter Weihnachtstand auf der Schlossterrasse. Es gibt Glühwein, Punsch, Mici, Striezel und weihnachtliches Gebäck. Auch für weihnachtliche Geschenke wird gesorgt: Die berühmten siebenbürgischen Lebkuchen-Nikoläuse warten auf Abnehmer. Aber auch „Königliches“ aus dem Schloss gibt es zu erwerben: z.B. edle Glaskronen für Teelichter, süße Armbänder mit Krönchen für Mädchen. Auf interessierte Leser warten neue Ortsbroschüren, ideal zum Verschenken in der Weihnachtszeit. Insgesamt sind 14 siebenbürgische Orte oder Regionen von Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch persönlich beschrieben. Auch das Kinderbuch „Pimpolino“ oder das Buch über die Geschichte Schloss Hornecks sind feste Bestandteile des Verkaufsstands. Der angebotene Glühwein ist kein gewöhnlicher, sondern der berühmte „Blonde Engel“, den Doris Wagner-Prica jährlich nach gelungenem, eigenem Geheimrezept braut; war er doch der Kassenschlager der letzten Gundelsheimer Weihnachtsmärkte.stehen unsere Schlossführer bereit für Schlossführungenwird die, ein Liederzyklus von Franz Schubert mit 24 Liedern, vorgetragen. Wir hören zwei Profis aus der siebenbürgischen Musikszene:Bis zu ihrer Auswanderung nach Deutschland gehörte Ilse Maria Reich zur Elite der Orgelvirtuosen in Rumänien. Konzerte im Bukarester Athenäum (Philharmonie) und Rundfunk, Konzertreisen durch viele europäische Länder, Teilnahme an zahlreichen Festivals und internationalen Orgelwochen gehörten zu ihren Auftritten. Seit 1988 lebt und musiziert sie in Deutschland und leitete 18 Jahre lang die „Siebenbürgische Kantorei“. Christoph Reich, ihr Sohn (geb. in Hermannstadt) machte seine Gesangsausbildung bei der Opernsängerin Viviana Staffini-Araiza und bei Professor Thomas Gropper. Mit ihnen erarbeitete er sich ein umfangreiches Konzertrepertoire. Neben Oratorien widmet sich der Bariton auch Kantaten und Messen. Im Mittelpunkt steht seine Beschäftigung mit dem Lied. Er hat zahlreiche Konzerte in verschiedenen Ländern gegeben. Wir danken für die Förderung dieses Konzertes dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit, Familie und Soziales.ist dasauf dem Gundelsheimer Weihnachtsmarkt im Stadtzentrum mit „Adventsliedern“ zu hören.spielt dasauf der Schlossterrasse für dortige Gäste und für die Heimbewohner des Pflegeheims „Dienste für Menschen“.wird es romantisch und feierlich im Festsaal:lautet der nächste Programmpunkt. Bekannte Advents- und Weihnachtslieder werden gemeinsam gesungen, einzelne Lieder auch solo vorgetragen. Von „Macht hoch die Tür“, „Leise rieselt der Schnee“, „Tochter Zion“ über „Was soll das bedeuten“ bis zu „Streets of London“ und „Jingle Bells“ ist für jeden etwas dabei. Karl Heinz Piringer, der beliebte Sänger und Gitarrist der Gruppe „De Lidertrun“, wird das Publikum am Klavier und an der Gitarre begleiten und durch das Programm führen. Karl Untch wird zwischendrin kurze Minuten-Gedanken zum Advent vortragen.führt dieim Festsaal siebenbürgische Volkstänze in Tracht auf, und dieses als Geschenk für den Schlossverein. Wir danken der Heilbronner Jugend schon im Vorfeld ganz herzlich und fühlen uns sehr geehrt.Und wenn der letzte „Blonde Engel“ getrunken ist, werden Gäste, Helfer, Künstler und Vorstände gemeinsamauf demeintreffen und hier gemeinsam den Tag ausklingen lassen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Änderungen sind vorbehalten. Wir freuen uns auf viele Gäste. Öffnungszeiten des Gundelsheimer Weihnachtsmarktes sind: Freitag, 1. Dezember, von 18.00-22.00 Uhr; Samstag, 2. Dezember, von 15.00-22.00 Uhr; Sonntag, 3. Dezember, von 15.00-21.00 Uhr.

Heidrun Negura