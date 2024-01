Siebenbürgisches Museum hat gewählt

Am 17.-18. November 2023 sind beim Siebenbürgischen Museum Gundelsheim die Weichen für die kommenden Jahre gestellt worden: Der Vorstand des Trägervereins wurde gewählt, und der wissenschaftliche Beirat des Museums hat sich zu seiner ersten Sitzung zusammengefunden.

Blick in die neue Kunstgalerie auf Schloss Horneck: Dr. Ruth Fabritius, stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins des Siebenbürgischen Museums. Foto: Yakup Zeyrek

Wiedergewählt wurden Dr. Irmgard Sedler als Vorsitzende des Vereins Siebenbürgisches Museum Gundelsheim e.V., Dr. Ruth Fabritius als zweite Vorsitzende und Dagmar Seck als Schriftführerin. Neue Schatzmeisterin ist Margrit Csiky und ebenfalls neu, als Vorstandsmitglied ohne Funktion, ist Dr. Timo Hagen vom Kunsthistorischen Institut der Universität Bonn. Beratende Mitglieder des Vorstands sind weiterhin der Museumsleiter Dr. Markus Lörz sowie Gundelsheims Bürgermeisterin Heike Schokatz.Das Kuratorium setzt sich aus Wissenschaftlern und Museumsfachleuten zusammen, die eine breite Vernetzung mit unterschiedlichen Forschungs- und Kulturinstitutionen gewährleisten und beratend bei der Neugestaltung der Dauerausstellung mitwirken werden. In den Beirat berufen wurden:– Prof. Dr. Eckart Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe (Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates)– Dr. Helga Fabritius, Wissenschaftliche Referentin für Ausstellungen und Sammlung der Stiftung Kloster Dalheim, Landesmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für Klosterkultur– Dr. Matthias Henkel, Leiter des Fachbereichs Museum | Stadtgeschichte | Erinnerungskultur im Bezirksamt Berlin-Neukölln– Prof. Dr. Reinhard Johler, Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen– Prof. Dr. Michael Prosser-Schell, Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa in Freiburg– Dr. Catherine Roth, Maître de conférences en sciences de la Culture et de la Communication, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, derzeit am INRIA in Nancy