Ein Geschmack von Freiheit – Zwei Siebenbürger entdecken die Welt

Karin Scheiners Buch „Ein Geschmack von Freiheit“ ist im Sommer 2023 im Eigenverlag erschienen. Es ist weder ein Roman noch ein Reiseführer, sicher aber eine Fundgrube an interessanten Reisezielen und -routen für Individualtouristen rund um den Globus.

Hand auf’s Herz: Wer von uns, der seine erste Lebenshälfte hinter dem Eisernen Vorhang verbracht hat, träumte damals nicht schon von Reisen mit dem Rucksack oder im VW-Bus in entfernte Länder und fremde Kulturen?Die beiden gebürtigen Hermannstädter Karin (geb. Fröhlich) und Egin Scheiner haben in ihrer zweiten Lebenshälfte ihr Reisefieber „kuriert“ und sind gleich drei Mal auf große Weltreisen aufgebrochen. Einige Reisen haben sie tatsächlich mit dem VW-Bus gemacht, etliche auch als Rucksacktouristen. Die erste Weltreise 2004/2005, die auf den Tag genau ein Jahr dauerte, führte sie rund um den Globus von Hessen nach Nord-, Mittel- und Südamerika (Kanada, Alaska, Mexiko, Nicaragua, Argentinien, Chile) und über Asien (Vietnam und den Iran) zurück nach Deutschland. 2013/2014 erkundete das Ehepaar Scheiner Länder in Afrika (Tansania), Südamerika (Bolivien, Peru), Asien (Thailand) und den Westen Australiens. 2019/2020 führte sie das Fernweh über Asien (Qatar, Indien), nach Australien, einige Inselstaaten Ozeaniens (Neuseeland, die Fidschi-Inseln) und nach Tahiti in Französisch-Polynesien, wo sie wegen der Pandemie die Reise vorzeitig abbrechen mussten.Als Matthias Claudius 1775 den inzwischen zum Sprichwort gewordenen Satz aufschrieb: „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, war das Reisen das Privileg nur weniger Personen. Karin Scheiner hat über ihre Reisen schon einige Bildvorträge gehalten und einem sehr neugierigen Publikum viel erzählen können. Es zeigt sich, dass Reiseberichte auch heute noch von allgemeinem Interesse sind. Nun hat die Weltenbummlerin ihre vielfältigen Reiseeindrücke in einem spannenden Buch herausgebracht.Das Umschlagbild mit einer Rucksacktouristin mit weit ausgebreiteten Armen auf einem Felsen stehend, vor sich ein breites Flusstal, mit blauen Bergen im Hintergrund erweckt schon beim Betrachten Fernweh und das Begehren von Flucht aus grauer Städte Mauern.Die ganze Familie Scheiner war an diesem Werk beteiligt. Tochter Anita gestaltete den Satz und das Layout. Die Söhne Jens und Ralph unterstützen mit Ratschlägen und Korrekturlesen. Das Werk umfasst 356 Seiten und ist reich mit Farbaufnahmen bebildert.In drei großen Teilen mit mehreren Kapiteln beschreibt Karin Scheiner Stationen der oben genannten Weltreisen und nimmt den Leser mit auf abenteuerliche Fahrten im VW-Bus durch belebte Großstädte und über unendlich lang scheinende Landstraßen, auf Kanufahrten durch unberührte Natur, Wanderungen mit dem Rucksack durch Nationalparks und sogar auf drei anstrengende Expeditionen: auf den höchsten Berg Amerikas (Aconcagua 6 960 m, in den argentinischen Anden), den höchsten Berg Afrikas (Kilimandscharo 5 895 m, Tansania) und zum höchsten Gipfel Teherans (Damavand 5 671 m im Elburs-Gebirge). Egin Scheiner war bereits in Hermannstadt ein bekannter Bergsteiger und -führer in den Karpaten und Mitglied bei der Bergwacht Salvamont. In seiner Frau Karin hat er eine begeisterte Bergwanderin und treue Weggefährtin gefunden.Trotz ihrer Rastlosigkeit und bewundernswerter Energie hält die Autorin auf den Wanderwegen immer wieder inne, nimmt mit allen Sinnen die jeweilige Umgebung wahr, saugt sie förmlich in sich auf und verstaut sie wohlbehütet in ihrem Herzen. Deshalb gelingt es ihr, auch Jahre danach diese emotionalen Eindrücke einzeln mit allen Farbpaletten, Formen, Gerüchen und Gefühlen wieder hervorzuholen und in ausgewählten Worten zu Papier zu bringen. Ihre Beschreibungen dieser meditativen Momente sind sehr beeindruckend und deuten auf eine tiefe Naturverbundenheit hin.Das Ehepaar Scheiner erlebte viele positive Begegnungen mit freundlichen Menschen auf allen Erdteilen und erfuhr in jeder Notsituation Hilfestellung. Es entwickelten sich auch dauerhafte und herzliche Freundschaften. Von jeder Fahrt kehrten sie mit Herzen voller Glück und Erfüllung zurück. Die Lektüre des Buches „Ein Geschmack von Freiheit“ macht dem Leser Mut, sich trotz einiger Widrigkeiten auf den Weg zu machen und mit vielen neuen Eindrücken sowie einem reichen Erfahrungsschatz für sein Lebtag bereichert heimzukehren, denn, wie auch Johann Wolfgang von Goethe in seinem „Wanderlied“ schreibt:„Bleibe nicht am Boden haften,frisch gewagt und frisch hinaus!Kopf und Arm mit heitern Kräftenüberall sind sie zu Haus‘.Wo wir uns der Sonne freuen,sind wir jede Sorge los;dass wir uns in ihr zerstreuen,darum ist die Welt so groß.“

Angelika Meltzer

Karin Scheiners Buch „Ein Geschmack von Freiheit“, 354 Seiten, ISBN 978-3-00-075013-7, kann bei der Autorin, E-Mail: karinscheiner [ät] yahoo.de, Telefon: (0 60 73) 5 06 45 05, zum Preis von 26 Euro, plus 3 Euro Versand, bestellt werden. In Rumänien ist es in der Erasmus-Buchhandlung in Hermannstadt ( buechercafe.ro ) erhältlich.