14. März 2024

Alter Nösner Faschingsbrauch beim Fastnachtumzug in Nürnberg: Ochsenlauf und Winteraustreiben

Der „Ochsenlauf“ fand am Aschermittwoch in verschiedenen Gemeinden in Nordsiebenbürgen statt. Mit dem Lauf sollte der Winter vertrieben und das Land für das Frühjahr vorbereitet werden. Als wir uns nach mehrjähriger Abwesenheit beim Förderverein Nürnberger Fastnachtszug anmeldeten, freuten sich die Organisatoren, denn wir sind mittlerweile ein Blickfang geworden mit unseren bunten Kostümen. Durch die Teilnahme am Faschingsumzug bietet sich dem Kreisverband die Möglichkeit, diesen schönen Brauch am Leben zu erhalten. Er passt wunderbar zum Nürnberger Umzug, dem ältesten Fastnachtszug der Welt, der erstmals anno 1397 urkundlich erwähnt wurde.

Siebenbürger Faschingsgruppe beim Winteraustreiben. Foto: Gerlinde Zakel Um 12.00 Uhr war Treffpunkt der aktiven, freiwilligen Mitstreiter aus den Gruppierungen des Kreisverbandes Nürnberg an der Pirkheimer Straße, am Stadtpark. Leider war das Wetter etwas regnerisch; mit etwas Verspätung setzte sich der Zug in Bewegung. Aus technischen Gründen, konnten die beiden Siebenbürger Gruppen nicht wie früher Aufstellung hintereinander nehmen (Nürnberger Urzeln und Ochsenlauf). Trotzdem traf man sich später beim Weißen Turm zum gemeinsamen Gruppenfoto und fuhr von dort aus gemeinsam mit der U-Bahn zum Haus der Heimat, wo gemeinsam bei Krautwickeln, Brot, Kremeschnitten und verschiedenen Kuchenspezialitäten der fleißigen Bäckerinnen und dem musikalischen Einsatz von Hansi Müller bis in den späten Abend hinein gefeiert wurde.



Wir sind stolz darauf, mit zwei Gruppen und unterschiedlichen Bräuchen im Kreisverband Nürnberg und im Verein Haus der Heimat Nürnberg aufwarten zu können. Der Umzug war trotz des Wetters ein großer Erfolg, viele Schaulustige waren gekommen und feuerten die Gruppe an, was diese zur Höchstleistung antrieb. Leider blieb ein Wermutstropfen zurück, da wir nicht wie sonst in den Jahren zuvor mit all unseren Freunden gemeinsam feiern konnten. Viele mussten der Feier fernbleiben und waren enttäuscht. Hier möchte ich um Verständnis und Entschuldigung bitten, es war ein Versuch der beiden Gruppen, miteinander zu feiern. Leider bietet auch der Neuanbau des Hauses nicht genügend Platz für beide Gruppen. Deswegen werden wir für das kommende Jahr versuchen, Kompromisse zu schließen.



Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die daran beteiligt waren, dass dieser Faschingsumzug zustande kommen konnte: alle Aktiven, Helferinnen und Helfer, auch der Fa. Abraham für das Ausleihen des Transportfahrzeuges. Dank für die Unterstützung geht auch an den Kreisverband Nürnberg und den Verein Haus der Heimat Nürnberg. Annemarie Wagner, Kulturreferat Nürnberg

Schlagwörter: Nürnberg, Fasching, Winteraustreiben, Ochsenlauf, Nösner

