Horst Göbbel hielt einen Vortrag in Dinkelsbühl beim Heimattag und setzte die Reihe der Veranstaltungen zum Gedenken fort.

Horst Göbbel auf der Festtribüne vor der Schranne. Foto: Siegbert Bruss

In dem Vortrag „Exodus der Nordsiebenbürger Sachsen 1944“ erinnerte Horst Göbbel an deren Flucht und Evakuierung vor 80 Jahren und das damit verbundene faktische Ende der geschlossenen Siedlung der Sachsen in Nordsiebenbürgen. Die gut besuchte Veranstaltung fand am Pfingstsonntag, dem 19. Mai, beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen im Konzertsaal des Spitalshofs in Dinkelsbühl statt. Reich bebildert und vielschichtig auch vom Publikum kommentiert, ging es dabei auch um die Bewertung und Beurteilung des Ereignisses aus heutiger Sicht. Sein Vortrag reiht sich ein in eine größere Serie von Gedenkveranstaltungen 2024, die im Januar in Bad Kissingen begannen, sich in Dorna Watra und Nürnberg fortsetzten und ihren Abschluss im September in Bistritz und Wels sowie im November in Drabenderhöhe haben sollen.