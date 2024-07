Broschüre über Nachhaltigkeit in der siebenbürgisch-sächsischen Kulturgeschichte

„Gleich wie man in Gärten stets neue Bäume pflanzet“ - Diese Worte unseres siebenbürgisch-sächsischen Humanisten, Schulmanns, Verlegers und Reformators Johannes Honterus (1498-1549), im Zusammenhang mit der Herausgabe seiner Schulordnung 1543 in Kronstadt, setzt unser Landsmann Alfred Theil als Titel auf seine Broschüre, die Nachhaltigkeit als Identitätsmerkmal der Siebenbürger Sachsen in ihrer Kulturgeschichte zum Inhalt hat.

Damit will Alfred Theil im Rahmen der gegenwärtigen Debatte zum Thema Nachhaltigkeit, bezogen auf Natur- und Klimaschutz, Wirtschaft und Soziales, besonders unsere Landsleute auf ein wichtiges Merkmal ihrer Identität in ihrer Kulturgeschichte aufmerksam machen. Darüber hinaus möchte er sie auch einladen, ihre diesbezügliche Tradition in der Heimat Siebenbürgen, wenn nötig auch mit Adaptionen an die aktuellen Gegebenheiten im Land, neu zu beleben. In den beabsichtigten weiteren Folgen seiner Broschüre sollen dann gegenwärtige Projekte mit ihren Initiatoren und Förderern vorgestellt werden.Entsprechend dieser Absicht beinhaltet die erste Folge der Broschüre zum Einstieg in die Thematik und Praxis einen Beitrag von dem aus Siebenbürgen stammenden Pfarrer Erwin Köber über wichtige Aspekte von Nachhaltigkeit in unserer siebenbürgisch-sächsischen Kulturgeschichte sowie ihre Bedeutung für die Identitätsbildung der Siebenbürger Sachsen nach ihrer Einwanderung nach Siebenbürgen ab dem 12. Jahrhundert.Im Anschluss an diesen Beitrag widmet sich Alfred Theil in einem weiteren Kapitel dem Thema Nachhaltigkeit als integrative Zukunftskraft in einer sich wandelnden Welt und Möglichkeiten zu ihrer Umsetzung zum Erhalt siebenbürgisch-sächsischer Kultur und Ahnenerbe. Die Broschüre kann von interessierten Landsleuten über den Herausgeber, Alfred Theil, Bubenreuth, Telefon: (0172) 2974735, erworben werden.

Erwin Köber