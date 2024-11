Zweisprachige Broschüre über Nachhaltigkeit

„Gleich wie man in Gärten stets neue Bäume pflanzet“ – diese Worte des siebenbürgisch-sächsischen Reformators Johannes Honterus setzt unser Landsmann Alfred Theil als Titel auf seine Broschüre, die Nachhaltigkeit als Identitätsmerkmal der Siebenbürger Sachsen in ihrer Kulturgeschichte zum Inhalt hat.

Die Broschüre, die in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 12 vom 22. Juli 2024, S. 4 (siehe auch SbZ Online vom 25. Juli 2024 ), vorgestellt wurde, ist nun auch in einer deutsch-rumänischen Ausgabe im Erasmus Büchercafé, Fleischergasse/Mitropoliei 30, in Hermannstadt, erhältlich. Kostenpunkt: 5 Euro, gegebenenfalls kommen die Versandgebühren hinzu. Internet: www.buechercafe.ro/artikel.html?nummer=123032 , E-Mail: erasmus [ät] buechercafe.ro, deutsche Telefonnummer: (0228) 90919557. Mit dieser Broschüre will der gebürtige Schäßburger Alfred Theil im Rahmen der gegenwärtigen Debatte zum Thema Nachhaltigkeit, bezogen auf Natur- und Klimaschutz, Wirtschaft und Soziales, besonders unsere Landsleute auf ein wichtiges Merkmal ihrer Identität in ihrer Kulturgeschichte aufmerksam machen.Ein Kapitel seiner Publikation widmet Alfred Theil der Nachhaltigkeit als integrative Zukunftskraft in einer sich wandelnden Welt und den Möglichkeiten zu ihrer Umsetzung zum Erhalt siebenbürgisch-sächsischer Kultur in der alten Heimat Siebenbürgen.