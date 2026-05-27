



27. Mai 2026

Buchvorstellung „Bukowina. Eine europäische Vielvölkerregion“ in Berlin

Am Freitag, 5. Juni, 18.00 Uhr, findet in der Botschaft von Rumänien, Dorotheenstraße 62-66, 10117 Berlin, die Vorstellung von Mariana Hausleitners Buch „Bukowina. Eine europäische Vielvölkerregion“ mit anschließendem Podiumsgespräch statt. Der Eintritt ist frei, aber eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Die Bukowina, heute aufgeteilt zwischen Rumänien und der Ukraine, war seit dem späten 18. Jahrhundert ein österreichisches Kronland. In der multiethnisch geprägten Region entstand ein vielsprachiges „Europa im Kleinen“. Ihr plurikulturelles Erbe inspiriert bis heute Künstler, Schriftsteller und Filmemacher. Durch die Literatur von Karl Emil Franzos, Rose Ausländer, Paul Celan, Manfred Winkler ist die Landschaft und ihr geistiges Zentrum Czernowitz (ukr. Tscherniwzi, rum. Cernăuţi) weltweit bekannt geworden.



Seit Jahrzehnten forscht die Historikerin Mariana Hausleitner über die Bukowina. Hier zeichnet sie die historischen Grundzüge der Region unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und jüdischen Bevölkerung nach. Der Bogen wird über die Eingliederung ins Habsburgerreich, als Deutsche und Juden einwanderten, und die Zwischenkriegszeit, als die Region an Rumänien kam, bis zu den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs mit der Aufteilung zwischen der Sowjetunion und Rumänien gespannt. Die Umsiedlung der Deutschen sowie die Deportation und Ermordung Zehntausender Juden bilden dabei die tragischen Tiefpunkte.



Buchvorstellung und Podiumsgespräch mit PD Dr. Mariana Hausleitner, Dr. Sergij Osatschuk, Historiker, und dem Bukowina-Experten Dr. Markus Winkler (Moderation).



Grußworte sprechen I. E. Adriana-Loreta Stănescu, Botschafterin von Rumänien in der Bundesrepublik Deutschland, und Dr. Harald Roth, Direktor des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam.



Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter E-Mail: berlin.rsvp[ät]mae.ro möglich.



Eine Veranstaltung des



Das Buch „Bukowina. Eine europäische Vielvölkerregion“ mit zahlreichen farbigen und Schwarz-Weiß-Abbildungen, Karten u. ausführlichen Registern, 335 Seiten, gebunden, 22 Euro, ISBN 978-3-936168-96-9, ist über den Buchhandel oder direkt beim Klett VerlagsService, E-Mail: info[ät]klett-vs.de, bestellbar. Die Bukowina, heute aufgeteilt zwischen Rumänien und der Ukraine, war seit dem späten 18. Jahrhundert ein österreichisches Kronland. In der multiethnisch geprägten Region entstand ein vielsprachiges „Europa im Kleinen“. Ihr plurikulturelles Erbe inspiriert bis heute Künstler, Schriftsteller und Filmemacher. Durch die Literatur von Karl Emil Franzos, Rose Ausländer, Paul Celan, Manfred Winkler ist die Landschaft und ihr geistiges Zentrum Czernowitz (ukr. Tscherniwzi, rum. Cernăuţi) weltweit bekannt geworden.Seit Jahrzehnten forscht die Historikerin Mariana Hausleitner über die Bukowina. Hier zeichnet sie die historischen Grundzüge der Region unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und jüdischen Bevölkerung nach. Der Bogen wird über die Eingliederung ins Habsburgerreich, als Deutsche und Juden einwanderten, und die Zwischenkriegszeit, als die Region an Rumänien kam, bis zu den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs mit der Aufteilung zwischen der Sowjetunion und Rumänien gespannt. Die Umsiedlung der Deutschen sowie die Deportation und Ermordung Zehntausender Juden bilden dabei die tragischen Tiefpunkte.Buchvorstellung und Podiumsgespräch mit PD Dr. Mariana Hausleitner, Dr. Sergij Osatschuk, Historiker, und dem Bukowina-Experten Dr. Markus Winkler (Moderation).Grußworte sprechen I. E. Adriana-Loreta Stănescu, Botschafterin von Rumänien in der Bundesrepublik Deutschland, und Dr. Harald Roth, Direktor des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam.Die Teilnahme ist nur nachmöglich.Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Zusammenarbeit mit der Botschaft von Rumänien in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft Das Buch „Bukowina. Eine europäische Vielvölkerregion“ mit zahlreichen farbigen und Schwarz-Weiß-Abbildungen, Karten u. ausführlichen Registern, 335 Seiten, gebunden, 22 Euro, ISBN 978-3-936168-96-9, ist über den Buchhandel oder direkt beim Klett VerlagsService, E-Mail: info[ät]klett-vs.de, bestellbar.

Schlagwörter: Berlin, Buchvorstellung, Bukowina

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.