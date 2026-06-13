



13. Juni 2026

Ein fröhliches Maifest auf Schloss Horneck

„Der Mai ist gekommen“ – und das wurde auf Schloss Horneck auch in diesem Jahr gebührend gefeiert! Der Schlossverein hatte für den 2. Mai zu einem bunten Maistrauß mit Kultur und Flohmarkt mit siebenbürgischen Raritäten eingeladen. Bei schönstem Wetter erwartete die Besucher ein vielfältiges Programm unter dem Motto „Tradition und Gemeinschaftspflege“ sowie wohlbekannte kulinarische Spezialitäten.

Schon am Vortag fanden sich Mitglieder des Vorstands des Schlossvereins und ein bewährtes Helferteam auf Schloss Horneck ein, um die umfangreichen Vorbereitungen für das Fest zu treffen. Am Samstag, den 2. Mai, begrüßte Schloss Horneck seine Besucher mit strahlendem Sonnenschein. Bereits am frühen Vormittag fanden sich Menschen mit Bezug zu Siebenbürgen, Bewohner von Gundelsheim und Umgebung sowie andere Interessierte ein, um gemeinsam dieses Fest inmitten der ersten satten Grüntöne des Frühlings zu feiern. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Schlossvereins, Heidi Mößner, richtete die Bürgermeisterin von Gundelsheim, Heike Schokatz, ihre Grußworte an die Festgemeinschaft und betonte die herausragende Bedeutung von Tradition, Gemeinschaft und Ehrenamt an diesem für die Stadt und die Region so prägenden Ort.



Das „Original Karpaten Express“ aus Stuttgart unter der Leitung von Michael Rochus sorgte mit Blasmusik für beste Stimmung auf der Schlossterrasse. Für den „Tanz im Mai“ war die siebenbürgische Tanzgruppe Landshut angereist, die in ihren schönen siebenbürgischen Trachten aus den unterschiedlichsten Regionen Siebenbürgens die Besucher mit schwungvollen Tänzen erfreute.



Die Siebenbürger Blaskapelle „Karpaten-Express“ aus Stuttgart sorgt für beste Unterhaltung. Fotos: Hermann Depner Wie bei allen Veranstaltungen des Schlossvereins wurden auch an diesem Fest Schlossführungen angeboten, bei denen das denkmalgeschützte Schloss als Identifikations- und Begegnungsort der Siebenbürger Sachsen den Besuchern vorgestellt wurde. Diese waren sehr gefragt. Die historischen Führungen standen unter dem Motto „Vom Deutschen Orden, Bauernaufstand und den Siebenbürger Sachsen“ (Führungen durch Dr. Horst Müller, Alfred Horst Deptner und Helge Krempels). Während den baulichen Führungen „Schloss Horneck, ein Denkmal von Rang“ (Dr. Axel Froese und Werner Gohn-Kreuz) wurden die vielfältigen Maßnahmen vorgestellt, die für den Umbau, die Renovierung des Schlosses und dessen Einrichtung notwendig waren und durchgeführt wurden. Die dritte Führung im Bunde zu den Themenwänden im Schloss (Heidi Negura und Heidi Mößner) ließ die Besucher in die Kulturlandschaft Siebenbürgen eintauchen, exemplarisch dargestellt auf mehreren informativen Themenwänden. Fröhliche Stimmung auf der Terrasse von Schloss Horneck Zum Anlass des Maifests des Schlossvereins hatte auch das Siebenbürgische Museum, das auf Schloss Horneck beheimatet ist, wieder die Tore geöffnet und den Besuchern einen kostenfreien Eintritt gewährt. Großen Anklang fanden die Veranstaltungen in den Räumen des Museums. Dr. Markus Lörz, wissenschaftlicher Leiter des Museums, führte durch die Kabinettausstellung „Kaspar Lukas Teutsch“. Später eröffnete Dr. Irmgard Sedler die neue Dauerausstellung „Kirche und Kirchenraum bei den Siebenbürger Sachsen“. In die Bildwelten der aus Siebenbürgen stammenden Künstlerin Gertrud Hornung „Aber du, Herr, machst mich frei…“ führte Helga Lutsch, die Initiatorin und Kuratorin dieser Sonderausstellung, ein. Eigens für die jüngsten Besucher und ihre Familien organisiert und veranstaltet von der Kulturreferentin für Siebenbürgen, Dr. Heinke Fabritius, bot die aus Kronstadt gebürtige Kunstpädagogin und Märchenerzählerin Barbara Warga in den Räumlichkeiten des Museums eine Vorlesewerkstatt unter dem Motto „Lauschen und Malen“ an. Während sie Josef Haltrichs „Borstenkind“ vorlas, hatten die Kinder Gelegenheit, die siebenbürgische Märchenwelt kennenzulernen und das Gehörte in eigenen Zeichnungen festzuhalten.



Im und rund um das Schloss herrschte den ganzen Tag über ein buntes und fröhliches Treiben. In siebenbürgischer Tradition wurden die Besucher mit Mici, Senf und Brot verköstigt. Auch an Kaffee, Kuchen und Getränken fehlte es nicht. Zu den Klängen der Blasmusik kam es bei schönstem Maiwetter und Blick auf das wunderschöne Neckartal zu vielen Begegnungen und angeregten Gesprächen. Angeregtes Gespräch zwischen Heidi Mößner, der Vorsitzenden des Schlossvereins, und der Bürgermeisterin von Gundelsheim, Heike Schokatz Am Informationsstand konnte man sich über den Schlossverein, die Mitgliedschaft, Spenden und Unterstützen sowie die notwendige Dachsanierung informieren. Drei junge Trachtenträgerinnen (Stefanie Bretz, Lara Gaber, Isabel Simonis) verkauften Lose für die inzwischen traditionelle Tombola zugunsten der Dachsanierung. Jedes Los war ein Gewinn! Als Hauptpreis konnte eine Übernachtung für zwei Personen im Schlosshotel (gespendet von Doris Wagner-Prica und Dusko Prica) gewonnen werden. Ein herzlicher Dank gilt allen anderen Spendern der Tombolapreise!



Erfolgreiche Losverkäuferinnen in wunderschönen Trachten, von links: Lara Gaber, Isabel Simonis und Stefanie Bretz Der traditionelle Flohmarkt an der Schlossmauer stieß ebenso auf lebhaftes Interesse. Hier konnte man siebenbürgische Keramik, Bücher, wunderschöne Stickereien, Bilder und allerlei mehr gegen Spende mitnehmen. Die hochwertigen, zum Teil antiken Artikel vorwiegend mit Bezug zu Siebenbürgen wurden im Vorfeld zugunsten des Schlossvereins gespendet. Die Spendensumme kommt dem Erhalt des Schlosses zugute.



Zum Ausklang des Maifestes erwartete die Besucher eine Premiere: der „Sundowner mit Lounge-Musik“ mit DJ Dominik Jakobi von Radio Siebenbürgen begleitete ein letztes gemütliches Beisammensein bis in die Abendstunden.



Es war wieder einmal ein gelungenes Maifest mit guter Stimmung, fröhlichen Begegnungen und eindrucksvollen Erlebnissen.



Der Dank gilt allen, die dieses Fest ermöglicht und zu seinem Gelingen beigetragen haben: insbesondere der Tanzgruppe Landshut die vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des bayerischen Ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert wurde, dem Original Karpaten Express, dessen Förderer die Landesgruppe Baden-Württemberg ist. Weiterhin gilt der Dank dem Vorstand des Schlossvereins, den Angestellten, allen, die Schlossführungen angeboten haben, und den vielen Helferinnen und Helfern, die mit viel Einsatz den Ablauf des Festes vorbereitet und begleitet haben. Nicht zuletzt gilt der Dank den vielen Besuchern aus nah und fern. Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck freut sich auf ein Wiedersehen und lädt Sie alle recht herzlich zu seinen nächsten Veranstaltungen ein (weitere Informationen auf Schon am Vortag fanden sich Mitglieder des Vorstands des Schlossvereins und ein bewährtes Helferteam auf Schloss Horneck ein, um die umfangreichen Vorbereitungen für das Fest zu treffen. Am Samstag, den 2. Mai, begrüßte Schloss Horneck seine Besucher mit strahlendem Sonnenschein. Bereits am frühen Vormittag fanden sich Menschen mit Bezug zu Siebenbürgen, Bewohner von Gundelsheim und Umgebung sowie andere Interessierte ein, um gemeinsam dieses Fest inmitten der ersten satten Grüntöne des Frühlings zu feiern. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Schlossvereins, Heidi Mößner, richtete die Bürgermeisterin von Gundelsheim, Heike Schokatz, ihre Grußworte an die Festgemeinschaft und betonte die herausragende Bedeutung von Tradition, Gemeinschaft und Ehrenamt an diesem für die Stadt und die Region so prägenden Ort.Das „Original Karpaten Express“ aus Stuttgart unter der Leitung von Michael Rochus sorgte mit Blasmusik für beste Stimmung auf der Schlossterrasse. Für den „Tanz im Mai“ war die siebenbürgische Tanzgruppe Landshut angereist, die in ihren schönen siebenbürgischen Trachten aus den unterschiedlichsten Regionen Siebenbürgens die Besucher mit schwungvollen Tänzen erfreute.Wie bei allen Veranstaltungen des Schlossvereins wurden auch an diesem Fest Schlossführungen angeboten, bei denen das denkmalgeschützte Schloss als Identifikations- und Begegnungsort der Siebenbürger Sachsen den Besuchern vorgestellt wurde. Diese waren sehr gefragt. Die historischen Führungen standen unter dem Motto „Vom Deutschen Orden, Bauernaufstand und den Siebenbürger Sachsen“ (Führungen durch Dr. Horst Müller, Alfred Horst Deptner und Helge Krempels). Während den baulichen Führungen „Schloss Horneck, ein Denkmal von Rang“ (Dr. Axel Froese und Werner Gohn-Kreuz) wurden die vielfältigen Maßnahmen vorgestellt, die für den Umbau, die Renovierung des Schlosses und dessen Einrichtung notwendig waren und durchgeführt wurden. Die dritte Führung im Bunde zu den Themenwänden im Schloss (Heidi Negura und Heidi Mößner) ließ die Besucher in die Kulturlandschaft Siebenbürgen eintauchen, exemplarisch dargestellt auf mehreren informativen Themenwänden.Zum Anlass des Maifests des Schlossvereins hatte auch das Siebenbürgische Museum, das auf Schloss Horneck beheimatet ist, wieder die Tore geöffnet und den Besuchern einen kostenfreien Eintritt gewährt. Großen Anklang fanden die Veranstaltungen in den Räumen des Museums. Dr. Markus Lörz, wissenschaftlicher Leiter des Museums, führte durch die Kabinettausstellung „Kaspar Lukas Teutsch“. Später eröffnete Dr. Irmgard Sedler die neue Dauerausstellung „Kirche und Kirchenraum bei den Siebenbürger Sachsen“. In die Bildwelten der aus Siebenbürgen stammenden Künstlerin Gertrud Hornung „Aber du, Herr, machst mich frei…“ führte Helga Lutsch, die Initiatorin und Kuratorin dieser Sonderausstellung, ein. Eigens für die jüngsten Besucher und ihre Familien organisiert und veranstaltet von der Kulturreferentin für Siebenbürgen, Dr. Heinke Fabritius, bot die aus Kronstadt gebürtige Kunstpädagogin und Märchenerzählerin Barbara Warga in den Räumlichkeiten des Museums eine Vorlesewerkstatt unter dem Motto „Lauschen und Malen“ an. Während sie Josef Haltrichs „Borstenkind“ vorlas, hatten die Kinder Gelegenheit, die siebenbürgische Märchenwelt kennenzulernen und das Gehörte in eigenen Zeichnungen festzuhalten.Im und rund um das Schloss herrschte den ganzen Tag über ein buntes und fröhliches Treiben. In siebenbürgischer Tradition wurden die Besucher mit Mici, Senf und Brot verköstigt. Auch an Kaffee, Kuchen und Getränken fehlte es nicht. Zu den Klängen der Blasmusik kam es bei schönstem Maiwetter und Blick auf das wunderschöne Neckartal zu vielen Begegnungen und angeregten Gesprächen.Am Informationsstand konnte man sich über den Schlossverein, die Mitgliedschaft, Spenden und Unterstützen sowie die notwendige Dachsanierung informieren. Drei junge Trachtenträgerinnen (Stefanie Bretz, Lara Gaber, Isabel Simonis) verkauften Lose für die inzwischen traditionelle Tombola zugunsten der Dachsanierung. Jedes Los war ein Gewinn! Als Hauptpreis konnte eine Übernachtung für zwei Personen im Schlosshotel (gespendet von Doris Wagner-Prica und Dusko Prica) gewonnen werden. Ein herzlicher Dank gilt allen anderen Spendern der Tombolapreise!Der traditionelle Flohmarkt an der Schlossmauer stieß ebenso auf lebhaftes Interesse. Hier konnte man siebenbürgische Keramik, Bücher, wunderschöne Stickereien, Bilder und allerlei mehr gegen Spende mitnehmen. Die hochwertigen, zum Teil antiken Artikel vorwiegend mit Bezug zu Siebenbürgen wurden im Vorfeld zugunsten des Schlossvereins gespendet. Die Spendensumme kommt dem Erhalt des Schlosses zugute.Zum Ausklang des Maifestes erwartete die Besucher eine Premiere: der „Sundowner mit Lounge-Musik“ mit DJ Dominik Jakobi von Radio Siebenbürgen begleitete ein letztes gemütliches Beisammensein bis in die Abendstunden.Es war wieder einmal ein gelungenes Maifest mit guter Stimmung, fröhlichen Begegnungen und eindrucksvollen Erlebnissen.Der Dank gilt allen, die dieses Fest ermöglicht und zu seinem Gelingen beigetragen haben: insbesondere der Tanzgruppe Landshut die vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des bayerischen Ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert wurde, dem Original Karpaten Express, dessen Förderer die Landesgruppe Baden-Württemberg ist. Weiterhin gilt der Dank dem Vorstand des Schlossvereins, den Angestellten, allen, die Schlossführungen angeboten haben, und den vielen Helferinnen und Helfern, die mit viel Einsatz den Ablauf des Festes vorbereitet und begleitet haben. Nicht zuletzt gilt der Dank den vielen Besuchern aus nah und fern. Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck freut sich auf ein Wiedersehen und lädt Sie alle recht herzlich zu seinen nächsten Veranstaltungen ein (weitere Informationen auf www.schloss-horneck.de ). Ute Zerwes

Schlagwörter: Maifest, Schloss Horneck, Siebenbürgisches Museum, Heinke Fabritius, Mößner

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