



23. Juni 2026

Vortrag morgen in Stuttgart wird verschoben

Der für morgen angekündigte Vortrag über die Künstlerin Margarete Depner (1885-1970) in der Stuttgarter Vortragsreihe muss aus Krankheitsgründen verschoben werden. Neuer Termin ist der 23. September, 19.00 Uhr.

Helmut Wolff präsentiert die Porträtkunst der wiederentdeckten Bildhauerin, Malerin und Zeichnerin. Die Wiederbelebung der siebenbürgischen Plastik zeigt sich bei Margarete Depner vor allem in Kinderporträts sowie Mädchen- und Frauengestalten. Bitte um Anmeldung unter Telefon: (07 11) 6 15 00 64 oder E-Mail: siebenbuerger-sachsen-bw[ät]t-online.de.

Schlagwörter: Stuttgarter Vortragsreihe, Künstlerin, Termin

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