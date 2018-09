1 • Siegbert Bruss schrieb am 17.09.2018, 16:33 Uhr:

Unser Leser Dieter Krauss, Heilbronn, hat die Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung gebeten, folgenden Leserbrief an dieser Stelle zu veröffentlichen:



"Meinen herzlichen Dank Herrn Harald Roth für diesen ausgezeichneten Artikel. Es ist lohnenswert, die Komplettversion dieses Artikels im Internet zu lesen, um einige wichtige Details dieser Würdigung zu erfahren, die in der gedruckten Ausgabe wohl aus Platzgründen wegfielen.



Prof. Paul Philippis Ableben ist ein unwiederbringlicher Verlust für alle Siebenbürger Sachsen. Zumeist und zutiefst verspüren ihn diejenigen, die mit ihm zu tun hatten. Wer wird, kann ihn ersetzen in seinem Ansinnen, die Siebenbürger Sachsen zu vereinigen im Verständnis dafür, dass unsere Heimat Siebenbürgen und unsere Sprache unersetzbar für uns alle sind? Und wir als Siebenbürger Sachsen untergehen werden, wenn wir unsere eigene Verantwortung auf andere abschieben und nicht vereinigt, sondern zerstritten so weitermachen wie bisher?



Aufgrund seines Engagements für die Siebenbürger Sachsen wurde er Zeit seines Lebens von denjenigen Landsleuten, die oft nicht einmal eines seiner vielen Werke gelesen haben, missverstanden, angefeindet oder sogar bekämpft. Weil seine Positionen nicht in die Denk- und Erkenntnisweise einiger Landsleute gepasst haben. Dabei hat dieser Siebenbürger Sachse, der immer gerne im Dialekt des jeweiligen sächsischen Gesprächspartners mit diesem diskutierte, ein Denkmal verdient.



Es bleibt zu hoffen, dass nicht nur Harald Roth, sondern auch andere öffentliche Personen der Siebenbürger Sachsen Prof. Philippi in Wort in Schrift in der Siebenbürgischen Zeitung den Respekt und die Würdigung für sein Lebenswerk erweisen, die angebracht und verdient sind.



Danke Paul Philippi! Wir werden Sie nie vergessen."