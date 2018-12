1 • Melzer, Dietmar schrieb am 08.12.2018, 08:40 Uhr:

ein sehr schönes und interessantes Buch, diesen winterlichen, siebenbürgischen Brauch auch für die Zukunft am Leben zu erhalten. In vielen siebenbürgischen Kreisgruppen, siebenbürgischen Nachbarschaften in Österreich z. B. Nachbarschaft Traun, wird dieser schöne Brauch noch gezeigt, und gefördert. DANKE an ALLE, die bei diesem schönen Buch mitgeholfen und beigetragen haben, wie Frau Hein, Frau Schmidt, Rose, Herr Förderreuther und sogar ich.