Hervorragend , dieser Artikel , der Sitten und Brauchtum …und sicherlich auch eines der „Markenzeichen „ von uns Siebenbürger-Sachsen , behandelt. Schön auch der Beitrag von Frau Cristina Cornila in der „ Salut Fogorasch „ , positiv den ˋGründern der Gemeinde ´ gestellt und nicht ˋneidisch und erniedrigend ´ uns gegenüber. Ich komme aus dem Harbachtal , kenne Schönberg ; genau so war es , ich weiß von was ich rede .

Herr Stürner , alle Achtung , Respekt !!